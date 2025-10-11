Ísak og Patrekur stýra Aftureldingu

Afturelding hefur tilkynnt um nýtt þjálfarateymi í meistaraflokki kvenna í fótbolta en Ísak Ólason og Patrekur Orri Guðjónsson eru nýir þjálfarar liðsins. Ísak Ólason tekur við sem aðalþjálfari meistaraflokks kvenna og honum til aðstoðar verður Patrekur Orri Guðjónsson.
Afturelding féll úr fyrstu deild kvenna á síðustu leiktíð, þar sem liðið hlaut aðeins sex stig úr 18 leikjum. Aftureldingarkonur unnu báða leiki sína gegn Fylki, en Fylkiskonur féllu einnig úr deildinni, en töpuðu hinum 16 leikjum sínum.
Afturelding tilkynnti um nýtt þjálfarateymi á facebook síðu sinni í dag.
„Ísak er uppalinn Mosfellingur sem hefur verið að þjálfa hina ýmsu flokka í kvennastarfinu hjá Aftureldingu við góðan orðstír. Hann þekkir því vel þann feyki öfluga hóp sem er að ganga upp í yngri flokka starfið sem stefnt er að byggja á til framtíðar.
Ísak hefur einnig komið að ýmsum verkefnum í tengslum við venslafélög Aftureldingar og aðstoðað við þá flottu uppbyggingu sem hefur orðið hjá bæði Hvíta Riddaranum og Álafoss.
Virkilega efnilegur þjálfari hér á ferð sem við erum spennt fyrir að fylgjast með á komandi tímabilum.
Patrekur Orri, sem er einnig uppalinn Mosfellingur, hefur sterkar tengingar í Mosfellskan fótbolta, en sem leikmaður hefur hann farið upp um deild með öllum þrem fótboltaliðum Mosfellsbæjar. Eftir að hafa hjálpað Aftureldingu að tryggja sér sæti í Bestu-deildinni í fyrra, ákvað Orri að setja þjálfunina í fyrsta sæti.
Orri byrjaði þjálfaraferilinn í Aftureldingu en var nú síðast að þjálfa í KR ásamt því að sinna leikgreiningu. Við erum gífurlega ánægð að fá hann aftur heim í Mosfellsbæinn,“ segir í tilkynningu Aftureldingar.