Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.10.2025 | 15:52

Jafnt hjá stórliðunum á Hlíðarenda

Karitas Tómasdóttir skoraði mark Blika.
Karitas Tómasdóttir skoraði mark Blika. mbl.is/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Valur og Breiðablik skildu jöfn, 1:1, í 22. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Hlíðarenda í dag. Valur er í 5. sæti með 29 stig. Breiðablik hefur þegar tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn og er með 53 stig.

Blikar voru sterkari nær allan fyrri hálfleikinn en Fanndís Friðriksdóttir kom Val yfir á 13. mínútu eftir góðan sprett frá Elísu Viðarsdóttur.

Gestirnir úr Breiðabliki sóttu mikið eftir markið og fengu ellefu hornspyrnur í fyrri hálfleik. Það gekk hins vegar illa að skapa mjög gott færi og Tinna Brá Magnúsdóttir stóð fyrir sínu í markinu.

Hinum megin fékk Jasmín Erla Ingadóttir tvö góð færi eftir skyndisóknir en Herdís Halla Guðbjartsdóttir varði vel frá henni og var staðan í hálfleik 1:0.

Blikar byrjuðu seinni hálfleikinn af krafti og Karitas Tómasdóttir jafnaði á 48. mínútu er hún reyndi fyrirgjöf frá hægri og boltinn sveif í fjærstöngina og inn.

Leikurinn róaðist töluvert eftir jöfnunarmarkið og hvorugt liðið skapaði sér góð færi næstu mínútur. Valskonur komust næst því að skora. Kayla Burns varði skot Fanndísar í slána um miðjan hálfleikinn og hún varði aftur frá Helenu Ósk Hálfdánardóttir er hún slapp ein í gegn.

Mörkin urðu hins vegar ekki fleiri og liðin skiptu með sér stigunum.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

FH 3:2 Víkingur R. opna
90. mín. Leik lokið FH vinnur mikilvægan sigur og er núna bara einu stigi frá öruggu Evrópusæti.
Stjarnan 0:1 Þróttur R. opna
94. mín. Leik lokið 0:1 - Leik lokið í Garðabæ. Þróttarar nýttu færin en Stjarnan ekki og uppskáru því sigur. Viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!
Tindastóll 5:2 FHL opna
90. mín. Leik lokið Tindastóll vinnur FHL 5:2 í síðasta leik beggja liða á tímabilinu og í síðasta leik Halldórs Jóns sem þjálfara Sauðkrækinga.
Njarðvík 0:0 ÍR opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Valur 1:1 Breiðablik opna loka
90. mín. Guðrún Elísabet Björgvinsdóttir (Valur) á skalla sem er varinn Fast skot utan teigs en beint á Burns í markinu.
mbl.is
Fleira áhugavert
„Ertu pabbi Magnúsar?“ Óskýr stjórnarskrá veikasti bletturinn Bergþór hættir við framboð til varaformanns Leggið tímanlega af stað
Fleira áhugavert
Framkvæmt í heimildarleysi Gafst að lokum upp á að kenna Laxness Ég hef engin mörk Hamas þrýsta á Ísraela um lausn þekktra fanga