Jafnt hjá stórliðunum á Hlíðarenda

Valur og Breiðablik skildu jöfn, 1:1, í 22. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Hlíðarenda í dag. Valur er í 5. sæti með 29 stig. Breiðablik hefur þegar tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn og er með 53 stig.
Blikar voru sterkari nær allan fyrri hálfleikinn en Fanndís Friðriksdóttir kom Val yfir á 13. mínútu eftir góðan sprett frá Elísu Viðarsdóttur.
Gestirnir úr Breiðabliki sóttu mikið eftir markið og fengu ellefu hornspyrnur í fyrri hálfleik. Það gekk hins vegar illa að skapa mjög gott færi og Tinna Brá Magnúsdóttir stóð fyrir sínu í markinu.
Hinum megin fékk Jasmín Erla Ingadóttir tvö góð færi eftir skyndisóknir en Herdís Halla Guðbjartsdóttir varði vel frá henni og var staðan í hálfleik 1:0.
Blikar byrjuðu seinni hálfleikinn af krafti og Karitas Tómasdóttir jafnaði á 48. mínútu er hún reyndi fyrirgjöf frá hægri og boltinn sveif í fjærstöngina og inn.
Leikurinn róaðist töluvert eftir jöfnunarmarkið og hvorugt liðið skapaði sér góð færi næstu mínútur. Valskonur komust næst því að skora. Kayla Burns varði skot Fanndísar í slána um miðjan hálfleikinn og hún varði aftur frá Helenu Ósk Hálfdánardóttir er hún slapp ein í gegn.
Mörkin urðu hins vegar ekki fleiri og liðin skiptu með sér stigunum.
|FH
|3:2
|Víkingur R.
|FH vinnur mikilvægan sigur og er núna bara einu stigi frá öruggu Evrópusæti.Leik lokið
|Stjarnan
|0:1
|Þróttur R.
|0:1 - Leik lokið í Garðabæ. Þróttarar nýttu færin en Stjarnan ekki og uppskáru því sigur. Viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!Leik lokið
|Tindastóll
|5:2
|FHL
|Tindastóll vinnur FHL 5:2 í síðasta leik beggja liða á tímabilinu og í síðasta leik Halldórs Jóns sem þjálfara Sauðkrækinga.Leik lokið