11.10.2025 | 8:00

Kylian Mbappé kemur ekki til Íslands

Kylian Mbappé meiddist í kvöld.
Kylian Mbappé meiddist í kvöld. AFP/Anne-Christine Poujoulat

Kylian Mbappé verður ekki með franska landsliðinu í fótbolta þegar liðið mætir Íslandi í D-riðli undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli á mánudaginn kemur.

Það er franski miðillinn L'Equipe sem greinir frá þessu en Mbappé, sem er 26 ára gamall, meiddist í leik Frakklands og Aserbaídsjan í París í kvöld.

Frakkar með annan fótinn á HM
Frakkar með annan fótinn á HM

Leiknum lauk með 3:0-sigri franska liðsins þar sem Mbappé skoraði fyrsta markið og lagði það næsta upp en hann meiddist á ökkla undir lok leiksins og þurfti að fara meiddur af velli á 83. mínútu.

Í stað þess að ferðast með franska landsliðinu til Íslands mun hann snúa aftur til félagsliðs síns Real Madrid þar sem hann mun gangast undir frekari rannsóknir vegna meiðslanna.

