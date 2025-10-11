Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.10.2025 | 9:00

Missir af leiknum við Frakka

Andri Lucas Guðjohnsen og Albert Guðmundsson fagna öðru marka Alberts …
Andri Lucas Guðjohnsen og Albert Guðmundsson fagna öðru marka Alberts í gærkvöld. mbl.is/Eyþór Árnason

Andri Lucas Guðjohnsen missir af leik Íslands gegn Frakklandi í undankeppni heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu sem fram fer á Laugardalsvellinum á mánudagskvöldið.

Andri fékk gula spjaldið í leiknum gegn Úkraínu í gærkvöld og þar sem hann fékk líka gult spjald í leiknum gegn Frökkum í París í september er hann kominn í eins leiks bann í keppninni.

Nafni hans Andri Fannar Baldursson kemur væntanlega inn í hópinn í staðinn en hann var utan hóps í gærkvöld þar sem 24 leikmenn voru valdir fyrir leikina tvo en 23 eru á leikskýrslu í hverjum leik.

