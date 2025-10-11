Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.10.2025 | 16:54

Sjö mörk í lokaleiknum á Króknum

Elísa Bríet Björnsdóttir fór á kostum í liði Tindastóls.
Elísa Bríet Björnsdóttir fór á kostum í liði Tindastóls. mbl.is/Karítas
mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Tindastóll vann FHL í afskaplega fjörugum sjö marka leik, 5:2, í lokaumferð neðri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta á Sauðárkróksvelli í dag. 

Bæði lið féllu úr Bestu deildinni en Tindastóll endar með 21 stig í níunda sæti og FHL með fjögur í tíunda. 

Elísa Bríet Björnsdóttir, sem átti stórleik, kom Tindastóli yfir á áttundu mínútu. Þá gaf María Dögg Jóhannsdóttir boltann fyrir markið og Makala Woods missti af honum. Hann barst þó til Elísu á fjærstönginni sem potaði boltanum inn, 1:0. 

Nicola Hauk bætti við öðru marki Tindastóls þremur mínútum síðar þegar hún skallaði hornspyrnu Elísu Bríetar í netið, 2:0. 

FHL komst í góðan gír eftir það og skoraði tvö mörk með stuttu millibili. Fyrst skoraði Christa Björg Andrésdóttir þegar Genevieve Crenshaw missti boltann eftir hornspynu og Christa potaði honum í netið, 2:1.  

Calliste Brookshire jafnaði síðan metin á 29. mínútu þegar hún slapp í gegn og fór skemmtilega framhjá Genevieve áður en hún renndi boltanum í netið, 2:2. 

María Dögg kom Tindastóli aftur yfir á 39. mínútu með glæsilegum skalla í slána og inn eftir aukaspyrnu Elísu Bríetar, 3:2. 

Elísa Bríet var síðan aftur á ferðinni á 48. mínútu þegar hún hamraði boltanum í netið af stuttu færi, 4:2. 

Fimmta mark Tindastóls var síðan sjálfsmark eftir fyrirgjöf frá Laufeyju Hörpu Halldórsdóttur, 5:2. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

FH 3:2 Víkingur R. opna
90. mín. Leik lokið FH vinnur mikilvægan sigur og er núna bara einu stigi frá öruggu Evrópusæti.
Valur 1:1 Breiðablik opna
90. mín. Leik lokið Liðin skipta með sér stigunum í fínasta fótboltaleik.
Stjarnan 0:1 Þróttur R. opna
94. mín. Leik lokið 0:1 - Leik lokið í Garðabæ. Þróttarar nýttu færin en Stjarnan ekki og uppskáru því sigur. Viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!
Njarðvík 0:0 ÍR opna
Engir atburðir skráðir enn
Stjarnan 0:0 Valur opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Tindastóll 5:2 FHL opna loka
90. mín. Þremur mínútum bætt við.
mbl.is
Fleira áhugavert
Hamas þrýsta á Ísraela um lausn þekktra fanga „Ertu pabbi Magnúsar?“ 50 þúsund snúa aftur til Gasaborgar í dag „Ég held við séum að missa stjórn á þessu“
Fleira áhugavert
Hver er Maria Machado? Óskýr stjórnarskrá veikasti bletturinn Ég hef engin mörk 50 þúsund snúa aftur til Gasaborgar í dag