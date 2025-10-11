Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.10.2025 | 14:15

Valur - Breiðablik, staðan er 1:0

Elín Metta Jensen og Andrea Rut Bjarnadóttir í leik liðanna …
Elín Metta Jensen og Andrea Rut Bjarnadóttir í leik liðanna í sumar. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Valur tekur á móti Breiðabliki í 22. umferð efri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta á Hlíðarenda klukkan 14.

Valur er í sjötta sæti með 28 stig og Breiðablik er á toppnum með 52 stig og búið að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn.

Mbl.is er á Hlíðarenda og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

FH 1:0 Víkingur R. opna
45. mín. Hálfleikur FH 1:0 yfir í hálfleik. Sanngjarnt og ekki sanngjarnt. Þetta er rólegheitarleikur og bæði lið fengið færi til að skora. FH vissulega fleiri held ég.
Stjarnan 0:1 Þróttur R. opna
45. mín. Hálfleikur 0:1 - Hálfleikur í Garðabæ. Þróttarar sterkari framan af en Stjörnukonur hrukku í gang eftir að hafa fengið mark á sig. Sjáumst að vörmu!
Tindastóll 0:0 FHL opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Valur 1:0 Breiðablik opna loka
45. mín. Breiðablik fær hornspyrnu Og enn eitt hornið. Það er svo kynnt að uppbótartíminn sé þrjár mínútur.
