Vindurinn fleytti boltanum upp í skeytin

„Þær sem komu inn stóðu sig mjög vel,“ sagði Karitas Tómasdóttir leikmaður Breiðabliks í samtali við mbl.is eftir jafntefli við Val, 1:1, í Bestu deildinni í fótbolta á Hlíðarenda í dag. Leikurinn skipti litlu máli fyrir bæði lið og var uppstilling Breiðabliks töluvert breytt.
„Leikmenn voru að spila nýjar stöður og mér fannst það ganga frekar vel. Markið þeirra kemur þegar boltinn deyr í teignum og þær voru fyrstar í boltann. Þær fá svo fleiri færi en við erum með tvo frábæra markverði sem björguðu þessu stigi fyrir okkur,“ sagði Karitas.
Það er nóg að gera hjá Blikum þessa dagana enda liðið að spila deildarleiki og Evrópuleiki til skiptis.
„Það er skemmtilegast að spila leiki. Það er þétt dagskrá en við erum með þéttan og góðan hóp. Við náum að rúlla á mörgum leikmönnum án þess að það hafi mikil áhrif á spilamennskuna,“ sagði hún.
Karitas skoraði mark Breiðabliks í dag þegar hún reyndi fyrirgjöf frá hægri og boltinn flaug í fallegum boga í stöngina og inn.
„Þetta átti að vera fyrirgjöf en þessi litli vindur hérna fleytti boltanum upp í skeytin. Ég hélt að boltinn væri að fara aftur fyrir og það var skemmtilegt að sjá hann fljúga inn,“ sagði Karitas.
Næst á dagskrá er útileikur gegn Spartak frá Serbíu í seinni leik liðanna í Evrópubikarnum. Breiðablik er með 4:0-forystu í einvíginu eftir öruggan sigur á Kópavogsvelli í skrautlegum aðstæðum í fyrri leiknum.
„Það er mjög gaman að vera með í þessari keppni og það er gaman að það sé komin ný keppni og við erum ekki úr leik í Evrópu eftir eitt tap. Við unnum 4:0 í skítaaðstæðum en það eiga að vera 12-13 gráður í Serbíu og ekki sama skítaveður og seinast,“ sagði Karitas hlæjandi.