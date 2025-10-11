Vonbrigði að tapa þessu

„Það voru vonbrigði að tapa þessum leik.“ voru fyrstu viðbrögð Einars Guðnasonar þjálfara Víkinga eftir 3:2 tap gegn FH í 22. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. Víkingar verma núna 6. sætið sem er botnsæti efri hluta deildarinnar.
Spurður nánar út í vonbrigðin sagði Einar þetta:
„Þetta var svona „skrappý“ leikur, ekki besti leikurinn sem hefur verið spilaður í sumar. Aðstæður spila þar inn í þar sem hér var grenjandi rigning og leikmenn á hausnum. En við vorum búin að tala um það að liðið sem myndi leggja meira á sig og vinna fleiri návígi myndi vinna þennan leik. FH vann leikinn þannig að þær hljóta þá að hafa lagt meira á sig.
Tvö vel útfærð föst leikatriði hjá þeim og síðan ein skyndisókn þar sem við vorum bara ekki vakandi sem skilur að hérna í dag.“
Víkingar fengu vissulega tækifæri til að skora meira en tvö mörk í dag. Eftir markið úr vítinu var eins og FH-liðið væri hálfvankað sem þið nýtið ykkur vel með því að skora nánast strax aftur. Hvað vantaði upp á til að bæta enn meira við markareikning ykkar í dag?
„Við höndluðum ekki nægilega vel að vera yfir, hvort það voru aðstæður eða hvað. Ég þarf bara að fara betur yfir það. Það má samt ekki taka það af FH að þær gerðu vel. Þær höfðu að miklu að keppa. Voru mjög grimmar og voru mjög líkamlegar. Þær komust upp með það og spiluðu þann leik mjög vel á dómarann. Hrós fyrir það. Ég held að þetta hafi ekkert verið ósanngjarn sigur.“
En er það ekki einmitt svarið varðandi muninn á liðunum að FH hafi hreinlega haft að meiru að keppa í dag?
„Jú, maður á alltaf að fara inn á fótboltavöll til að vinna og við gerðum það. Við vorum að keppa um 4. sætið og þær um 2. sætið. Þetta fór svona í dag og við gerðum nokkur mistök sem er auðvelt að læra af og við munum gera það,“ sagði Einar í samtali við mbl.is.