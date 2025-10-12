Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.10.2025 | 12:08 | Uppfært 12:28

Markvörðurinn með bandið á Laugardalsvelli

Mike Maignan verður fyrirliði Frakka á morgun.
Mike Maignan verður fyrirliði Frakka á morgun. AFP/Franck Fife

Markvörðurinn Mike Maginan verður fyrirliði Frakklands í leiknum gegn Íslandi í undankeppni í fótbolta á Laugardalsvelli annað kvöld. 

Maignan er fyrirliði í fjarveru Kylians Mbappé en hann meiddist í 3:0-sigri Frakka á Aserbaídsjan síðasta föstudagskvöld. 

Maignan er markvörður AC Milan á Ítalíu en hann hefur átt stöðuna í marki Frakka eftir að Hugo Lloris hætti með landsliðinu. 

Á sínum tíma var Lloris fyrirliði, meðal annars þegar Frakkland varð heimsmeistari árið 2018. 

Leikurinn hefst klukkan 18.45 annað kvöld. 

