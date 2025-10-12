Markvörðurinn með bandið á Laugardalsvelli

Markvörðurinn Mike Maginan verður fyrirliði Frakklands í leiknum gegn Íslandi í undankeppni í fótbolta á Laugardalsvelli annað kvöld.
Maignan er fyrirliði í fjarveru Kylians Mbappé en hann meiddist í 3:0-sigri Frakka á Aserbaídsjan síðasta föstudagskvöld.
Maignan er markvörður AC Milan á Ítalíu en hann hefur átt stöðuna í marki Frakka eftir að Hugo Lloris hætti með landsliðinu.
Á sínum tíma var Lloris fyrirliði, meðal annars þegar Frakkland varð heimsmeistari árið 2018.
Leikurinn hefst klukkan 18.45 annað kvöld.