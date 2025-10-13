Aðalatriðið að halda okkur inni í keppninni

Arnar Gunnlaugsson þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta var í miklu stuði á blaðamannafundi í gær fyrir leik Íslands og Frakklands.
Ísland mætir Frakklandi í 4. umferð D-riðils undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli í kvöld kl.18.45.
Aðspurður um hvort hann sé búinn að fara vel yfir og leikgreina leikinn gegn Úkraínu sagði Arnar: „Leikurinn á föstudaginn gegn Úkraínu var frábær að mörgu leyti á móti þjóð sem er miklu hærra en við á styrkleikalista FIFA (Alþjóða knattspyrnusambandsins). Við gerðum klaufaleg mistök en vonandi lærum við af þeim og nýtum okkur þá reynslu gegn Frakklandi.
Þegar við sáum riðilinn þá var alveg ljóst að Frakkar voru langlíklegastir til að enda efstir og að baráttan um 2. sætið í riðlinum yrði á milli okkar og Úkraínu.“
Arnar var spurður hvort að tapið gegn Úkraínu myndi breyta nálgun íslenska liðsins gegn Frökkum. Arnar svaraði: „Nei, það gerir það í raun og veru ekki. Við berum auðvitað mikla virðingu fyrir Frökkum og þetta er auðvitað risastór þjóð sem við mætum, þannig ég held að leikplanið verði það sama.
Auðvitað mun það svo ráðast hvernig leikmyndin verður í leiknum, hvort að við þurfum að fara með alla fram og sækja eitthvað, en ég held að það væri snarvitlaust ef við ætlum að fara í einhvern brjálæðislegan fótbolta.
Ég held að aðalatriðið núna sé að halda okkur inni í keppninni. Markmiðin breytast, við ætluðum okkur sigur gegn Úkraínu, það tókst ekki og það er þá bara allt í lagi. Þetta snýst allt um það að vera inni í keppninni þegar við mætum Úkraínu í lokaleiknum og við sáum það á föstudaginn að við eigum alveg í fullu tré við þá þegar við spilum okkar besta leik.“