Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.10.2025 | 17:46

Byrjunarlið Frakklands: Stjörnur í hverri stöðu

Jean-Philippe Mateta
Jean-Philippe Mateta AFP/Anne-Christine Poujoulat

Byrjunarlið Frakklands fyrir leikinn gegn Íslandi í undankeppni EM karla í fótbolta er klárt og er óhætt að segja að um stjörnu prýtt lið sé að ræða.

Stærstu tíðindin eru þau að Jean-Philippe Mateta hjá Crystal Palace byrjar frammi í staðinn fyrir Hugo Ekitike hjá Liverpool sem byrjar á bekknum.

Alls eru sjö breytingar á byrjunarliðinu frá leiknum við Aserbaídsjan síðastliðið föstudagskvöld.

Byrjunarlið Frakklands:

Mark: Mike Maignan.

Vörn: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne.

Miðja: Florian Thauvin, Eduardo Camavinga, Manu Konaté.

Sókn: Michael Olise, Jean-Philippe Mateta, Christopher Nkunku.

mbl.is
