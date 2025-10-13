Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, hrósaði íslenskum stuðningsmönnum í hástert eftir 2:2 jafntefli gegn Frakklandi í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli í kvöld. Arnar benti líka á nokkuð sem mætti betur fara hjá Íslendingum.
„Já, þeir hjálpuðu okkur klárlega í lokin. Stuðningur áhorfenda var frábær en það er bara eitthvað í DNA okkar Íslendinga að við erum svolítið til baka fólk. Þegar við erum stressuð verðum við mjög hljóð. Það komu augnablik í leiknum þar sem Frakkarnir lágu á okkur, þá voru áhorfendur rosa hljóðir.
Við förum inn í okkur og það er bara okkar DNA og ekkert nema gott um það að segja. En síðustu tíu mínúturnar tóku þeir virkilega við sér og ýttu okkur yfir línuna. Orkan sem áhorfendur gefa okkur er alveg einstök.
Ég ætla ekkert að kvarta af því að stuðningurinn var frábær en getum við breytt DNA-inu okkar aðeins og verið aðeins meira áköf þegar liggur vel á okkur í staðinn fyrir að fara inn í skelina?“ sagði hann á fréttamannafundi eftir leik.
Arnar var einnig spurður hvað honum þætti um umræðu um að Ísland þyrfti á hreinræktuðum varnartengiliði að halda, sérstaklega í ljósi þess að íslenska liðið fékk á sig sjö mörk í tveimur heimaleikjum í landsleikjaglugganum í október.
„Ég bara virði allar skoðanir. Það skemmtilega við okkar leik er að það eru alls konar skoðanir í gangi og það er hægt að færa rök fyrir þeim öllum. Mín reynsla af fótbolta er sú að það eru alltaf kostir og gallar í öllu.
Ef þú ert með svona sexu færðu svona leik en þá fórnarðu öðru. Það er alltaf spurning um hverju þú vilt fórna. Sexurnar okkar í dag, Ísak og Hákon, voru frábærir. Svo komu tvær aðrar sexur inn, Mikki og Stefán. Þetta eru bara ólíkir prófílar.
Ég held að við getum gengið stoltir frá þessum glugga. Uppskeran var rýr, það er bara eitt stig og við fengum á okkur sjö mörk. Það er rétt og það er ekki boðlegt ef þú ætlar að ná árangri.
Við horfum á frammistöðuna á móti Úkraínu og stigið á móti Frökkum. Ég sagði við strákana að mögulega taparðu leik en þú vinnur samt í augnablikinu. Ef við hefðum unnið Úkraínu 3:0 og tapað fyrir Frökkum, hvort er betri tilfinning ef við hefðum unnið Úkraínu með verri frammistöðu?
Þetta er alltaf spurning um hvað þú segir þínum leikmönnum. Mér fannst glugginn frábær af því frammistaðan á móti Úkraínu var geggjuð og stigið á móti Frökkum var geggjað. Þannig að ég geng mjög ánægður frá borði,“ sagði landsliðsþjálfarinn.