„Það er alltaf gaman að spila fyrir framan fulla stúku, þetta var í fyrsti leikurinn minn með fulla stúku á Laugardalsvelli og það var mjög gaman,“ sagði Logi Tómasson, leikmaður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, eftir sterkt 2:2-jafntefli við Frakkland í undankeppni HM á heimavelli í kvöld.
„Þessi leikur spilaðist ágætlega, við náum að halda í sextíu mínútur en svo fáum við á okkur tvö mörk með stuttu tímabili en náðum að sækja mikilvægt stig,“ sagði Logi í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Hvernig var að gíra sig í leikinn eftir þennan skell gegn Úkraínu?
„Það var ekki erfitt, við erum að mæta einu besta landsliði í heimi þannig að við vorum allir mjög peppaðir inni á vellinum og höfðum engu að tapa þannig séð. Það er gaman að spila á móti þessum gaurum, maður sér að þeir eru fljótir að hugsa og það er ekki erfitt að gíra sig upp.”
Logi átti góða innkomu í síðasta leik og var í byrjunarliði í kvöld.
„Ég er mjög sáttur með mína frammistöðu og ánægður að hafa fengið sénsinn í kvöld, stoltur af minni frammistöðu.”
Er dýrt að taka bara eitt stig úr þessum glugga?
„Vonandi ekki, ætla að vona að við klárum þetta í nóvember.“