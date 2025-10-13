Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.10.2025 | 8:00 | Uppfært 8:50

Stoltur af því að vera þjálfari þessa liðs

Arnar Gunnlaugsson og Hákon Arnar Haraldsson sátu fyrir svörum í …
Arnar Gunnlaugsson og Hákon Arnar Haraldsson sátu fyrir svörum í gær.
Arnar Bergmann Gunnlaugsson, þjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta, lét hafa eftir sér á blaðamannafundi í gær að hann væri stoltur þjálfari liðsins og minnti á að fólk þyrfti að sýna ungum leikmönnum Íslands ákveðna þolinmæði.

„Íþróttamenn á hæsta stigi, þeir vilja læra af mistökum sínum til þess að verða betri, annars verða þeir aldrei elítu íþróttamenn. Okkar strákar eru ungir og eru á toppaldri og eiga eftir að verða betri. Við verðum að vera minnugir þess þegar að gullaldarlið okkar fór á HM, þá voru Gylfi (Sigurðsson) og þessir strákar í kringum 26 til 27 ára aldur.  

Orri (Steinn Óskarsson), Ísak (Bergmann Jóhannesson og Hákon (Arnar Haraldsson) og þessir strákar sem eru að bera uppi liðið núna eru í kringum 22 ára. Við erum í toppmálum og liðið okkar er hrikalega flott. Ég er stoltur af því að vera þjálfari þessa liðs. Við eigum að slaka aðeins á bölmóðnum eftir föstudaginn, umræðan var eiginlega hálfneyðarleg fannst mér á köflum, þó að ég skilji hana vel og þið þurfið að selja ykkar blöð.“

Íslensku strákarnir á síðustu æfingu fyrir leikinn gegn Frakklandi.
Íslensku strákarnir á síðustu æfingu fyrir leikinn gegn Frakklandi.
