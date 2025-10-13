Það búast allir við tapi frá okkur

„Allt annar leikur í dag og Frakkar skora ekki úr hverju skoti eins og Úkraínumenn,“ sagði Sævar Atli Magnússon, leikmaður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, eftir 2:2-jafntefli við Frakkland í undankeppni HM á heimavelli í kvöld.
Hann fór meiddur af velli undir lok fyrri hálfleiks en stóð sig vel í fyrri leiknum og byrjaði vel í dag.
Hver er staðan á þér?
„Ég veit það ekki alveg, er búinn að vera tæpur í hnénu í tvær, þrjár vikur núna og ég fékk slink í dag þegar ég lenti á vinstra. Ég mynda þetta þegar ég kem út en ég vona að þetta sé allt í lagi,“ sagði Sævar í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Sævar átti ágætis leik gegn Úkraínu og stóð sig vel áður en hann fór meiddur af velli í kvöld.
„Já, ég horfði á Úkraínuleikinn aftur og mér fannst ég bara fínn í þeim leik, ekki mikið inn í leiknum en að skapa fyrir aðra sem er kannski mitt hlutverk í liðinu, við erum með marga skapandi leikmenn og ég byrjaði þennan leik kröftuglega, var mikið í návígum og að vinna boltann og að stríða þeim þarna aftast svo ég hefði klárlega verið til í að spila lengur því mér fannst ég gera vel.“
Ísland tapaði fyrri leiknum í glugganum gegn Úkraínu en krækti stig í kvöld og er núna þremus stigum á eftir Úkraínu.
„Þetta er mjög mikilvægt stig, það er mikið búið að tala um þennan Úkraínuleik og við erum alveg sárir að hafa ekki fengið neitt út úr honum. Mér fannst við spila hann nokkuð vel þannig það er mikilvægt að fá stig og mér finnst við alltaf verða betri og betri með hverjum glugganum og svo vita allir að við eigum úrslitaleik á móti Úkraínu úti og það er gott að fá smá sjálfstraust núna og fara með sjálfstraust inn í þann leik.“
Tap á móti Úkraínu en jafntefli á móti Frakklandi, hvað breyttist á milli leikja?
„Mér fannst við spila mjög vel, þetta var allt öðruvísi leikur og við vorum að reyna að halda miklu meira í boltann á móti Úkraínu en náðum því ekki eins mikið í dag, en það er gott að fá stig.“
Hvernig er að gíra sig upp í leik á móti Frökkum?
„Þú færð þetta „underdog mentality“ og það búast allir við tapi frá okkur. Það er auðveldara að gíra sig en það er alltaf létt að gíra sig í landsleik á Laugardalsvelli.“
Það var uppselt á leikinn og góður stuðningur frá stúkunni í kvöld.
„Það hjálpar helling, fólk var líka mætt snemma og við fundum fyrir því. Ef fólk fyllir völlinn þá munum við gefa 100 prósent til að gefa þeim eitthvað til baka.“