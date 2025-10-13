Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.10.2025 | 17:25

Tvær breytingar á íslenska liðinu

Daníel Tristan Guðjohnsen kemur inn í byrjunarliðið fyrir bróður sinn.
Daníel Tristan Guðjohnsen kemur inn í byrjunarliðið fyrir bróður sinn. Ljósmynd/Alex Nicodim

Arnar Gunnlaugsson þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta hefur tilkynnt byrjunarlið sitt fyrir leikinn gegn Frakklandi í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli í kvöld.

Arnar gerir tvær breytingar á byrjunarliðinu frá 3:5-tapi fyrir Úkraínu á föstudagskvöld.

Daníel Tristan Guðjohnsen kemur inn í liðið í stað bróður síns Andra Lucasar og Logi Tómasson kemur inn fyrir Jón Dag Þorsteinsson.

Byrjunarliðið (4-4-2):

Mark: Elías Rafn Ólafsson

Vörn: Guðlaugur Victor Pálsson, Sverrir Ingi Ingason, Daníel Leó Grétarsson, Logi Tómasson.

Miðja: Mikael Egill Ellertsson, Hákon Arnar Haraldsson (fyrirliði), Ísak Bergmann Jóhannesson, Albert Guðmundsson.

Sókn: Sævar Atli Magnússon, Daníel Tristan Guðjohnsen.

mbl.is
