„Við töpum ekki 19:0“ – M-gjöfin úr fjórum leikjum

„Við munum ekki tapa 19:0 fyrir Breiðabliki í lokaumferðinni,“ sagði Guðni Eiríksson þjálfari FH við Morgunblaðið eftir sigur á Víkingi, 3:2, í næstsíðustu umferð Bestu deildar kvenna í Kaplakrika á laugardaginn.
„Við lítum á þetta þannig að við séum komin með Evrópusætið,“ sagði Guðni, og það má vel taka undir það. FH er þremur stigum á undan Þrótti fyrir lokaumferðina og með 18 mörkum betri markatölu. Til að Þróttur nái Meistaradeildarsætinu af FH þyrfti Þróttur að vinna Val 10:0 og treysta á að Blikar myndu vinna FH 9:0.
FH fer í fyrsta sinn í Evrópukeppni og nær sínum besta árangri frá því félagið varð síðast Íslandsmeistari árið 1976.
