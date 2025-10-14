Auðvitað fer um mann

Ólafur Ingi Skúlason var sáttur við sigur sinna manna í U21 árs landsliðinu á jafnöldrum sínum frá Lúxemborg, 2:1, í undankeppni EM á Þróttarvelli í Laugardalnum í dag.
Sigurinn var ansi kærkominn fyrir íslenska liðið en þetta er fyrsti leikurinn sem vinnst í þessari undankeppni. Liðið er komið með fimm stig eftir fjóra leiki og er í baráttunni um efstu tvö sætin.
„Tilfinningin er mjög góð og þetta er mikill léttir. Miðað við hvernig leikurinn spilaðist þá var okkur létt að hafa unnið. Við vorum töluvert sterkari aðilinn og fengum töluvert af færum, sérstaklega í seinni hálfleik.
Við náum ekki alveg að afgreiða þau þannig að það er spenna út leikinn og við þurftum að sigla þessu heim.
Ég er ánægður með þennan glugga. Fjögur stig úr tveimur leikjum er á pari,“ sagði Ólafur Ingi í samtali við mbl.is.
Íslenska liðið fékk fullt af færum í seinni hálfleik en það gekk erfiðlega að tryggja sigurinn með þriðja markinu. Benoný Breki Andrésson skoraði í fyrri hálfleik en átti í erfiðleikum fyrir framan markið í þeim seinni.
„Auðvitað hugsar maður það versta. Benó hefði auðveldlega getað skorað þrjú mörk og hann er venjulega afskaplega góður fyrir framan markið. Það fór aðeins um mann að þetta gæti bitið okkur í rassinn.
Mér fannst við standa vörnina gríðarlega vel og héldum þeim frá markinu. Við vorum agresívir í pressunni okkar og það var aldrei augnablik með þeim. Auðvitað þarf bara eitt slíkt og þú getur lent í klandri. Ég er sáttur en hefði viljað loka þessum leik fyrr.“
Þetta er fyrsti sigur Íslands í sjö keppnisleikjum en íslenska liðið vann ekki í þremur síðustu leikjum sínum í síðustu undankeppni, en þá vissulega með annað lið.
„Í síðustu keppni vorum við með annað lið. Nú erum við að byggja upp nýtt lið og aðdragandinn að því hefur verið góður. Síðasti gluggi var hins vegar blaut tuska fyrir okkur.
Við áttum mögulega fleiri stig skilið úr þeim leikjum en það var mikilvægt að sýna karakter og fá eitthvað úr báðum leikjum núna. Fyrst var erfiður útileikur gegn Sviss þar sem við tökum stig og hefðum viljað gera meiri, en það var algjör lykill að vinna hér í dag. Nú eigum við einn leik eftir fyrir áramót, gegn Lúxemborg úti, og verðum að undirbúa okkur vel fyrir það.
Þessi hópur er frábær, síðasti var það svo sem líka. Ég þekki þennan hóp mjög vel þar sem ég var með hann í U19 ára landsliðinu. Hópurinn er að stækka og það er orðin hörð samkeppni um stöður.
Við erum að styrkjast sem lið og erum með fjóra leikmenn í A-landsliðinu sem eru á þessum aldri. Þetta er góður hópur og ég er ánægður fyrir hönd strákanna. Þetta hefur verið stöngin út en verðskuldaður sigur í dag sem hjálpar okkur.“
Mikilvægt fyrir baráttuna um annað sætið að ná þessu inn?
Já, þetta var alveg nauðsynlegt. Ef við hefðum ekki unnið í dag þá hefði þetta verið nánast búið. Þetta setur okkur í ágætis stöðu. Nú þurfum við að byggja ofan á þetta og taka einn leik í einu.“