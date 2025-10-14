Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.10.2025 | 6:00

Baulað á ísraelska dómara: „Áhorfendur gera það sem þeir vilja“

Jón Dagur Þorsteinsson og Lucas Digne í leiknum í gærkvöldi. …
Jón Dagur Þorsteinsson og Lucas Digne í leiknum í gærkvöldi. Ísraelskur aðstoðardómari er í bakgrunni. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Hluti stuðningsmanna Íslands baulaði þegar vallarþulur á Laugardalsvelli tilkynnti að dómarar leiksins gegn Frakklandi í undankeppni HM 2026 í fótbolta karla í gærkvöldi væru frá Ísrael.

Ástandið á Gasasvæðinu hefur vart farið framhjá neinum og var Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska landsliðsins, spurður á fréttamannafundi hvort honum þætti það viðeigandi að baulað væri á dómara leiksins vegna þjóðernis þeirra.

„Ég bara tók ekki eftir því, því miður. En áhorfendur eru fullorðið fólk að mestu leyti og þeir hafa rétt á að gera það sem þeir vilja,“ svaraði landsliðsþjálfarinn.

Ísland og Frakkland gerðu jafntefli, 2:2, í D-riðli undankeppninnar í gærkvöldi.

