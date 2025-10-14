Baulað á ísraelska dómara: „Áhorfendur gera það sem þeir vilja“

Gunnar Egill Daníelsson
Hluti stuðningsmanna Íslands baulaði þegar vallarþulur á Laugardalsvelli tilkynnti að dómarar leiksins gegn Frakklandi í undankeppni HM 2026 í fótbolta karla í gærkvöldi væru frá Ísrael.
Ástandið á Gasasvæðinu hefur vart farið framhjá neinum og var Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska landsliðsins, spurður á fréttamannafundi hvort honum þætti það viðeigandi að baulað væri á dómara leiksins vegna þjóðernis þeirra.
„Ég bara tók ekki eftir því, því miður. En áhorfendur eru fullorðið fólk að mestu leyti og þeir hafa rétt á að gera það sem þeir vilja,“ svaraði landsliðsþjálfarinn.
Ísland og Frakkland gerðu jafntefli, 2:2, í D-riðli undankeppninnar í gærkvöldi.