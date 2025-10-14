Best í 22. umferðinni - lið umferðarinnar

Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir miðjumaður FH var besti leikmaðurinn í 22. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.
Andrea lek mjög vel þegar FH vann Víking, 3:2, í Kaplakrika og fékk tvö M í einkunn fyrir frammistöðu sína. FH tryggði sér sæti í undankeppni Meistaradeildar Evrópu á næsta tímabili með sigrinum.
Andrea er 29 ára gömul og leikur sitt annað tímabil með FH en áður hafði hún aðeins leikið með Breiðabliki hér á landi. Erlendis hefur hún hins vegar leikið með Le Havre í Frakklandi, Houston Dash í Bandaríkjunum, América og Mazatlán í Mexíkó og með Tampa Bay Sun í Bandaríkjunum þar sem hún varð meistari með liðinu í USL-deildinni síðasta vetur.
