Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 14.10.2025 | 10:20

Best í 22. umferðinni - lið umferðarinnar

Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir var best í 22. umferðinni.
Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir var best í 22. umferðinni. mbl.is/Ólafur Árdal

Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir miðjumaður FH var besti leikmaðurinn í 22. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.

Andrea lek mjög vel þegar FH vann Víking, 3:2, í Kaplakrika og fékk tvö M í einkunn fyrir frammistöðu sína. FH tryggði sér sæti í undankeppni Meistaradeildar Evrópu á næsta tímabili með sigrinum.

Andrea er 29 ára gömul og leikur sitt annað tímabil með FH en áður hafði hún aðeins leikið með Breiðabliki hér á landi. Erlendis hefur hún hins vegar leikið með Le Havre í Frakklandi, Houston Dash í Bandaríkjunum, América og Mazatlán í Mexíkó og með Tampa Bay Sun í Bandaríkjunum þar sem hún varð meistari með liðinu í USL-deildinni síðasta vetur.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Frækið jafntefli Íslands gegn Frakklandi Vilja frekar samstarf en sameiningu Eldur á Siglufirði Tvö stór fíkniefnamál til rannsóknar
Fleira áhugavert
Eldur í bílakjallara í nýbyggingu í Gufunesi Tvö stór fíkniefnamál til rannsóknar Frækið jafntefli Íslands gegn Frakklandi Deildi heimili með Ratcliffe án þess að fá rönd við reist