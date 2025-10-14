Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.10.2025 | 9:13 | Uppfært 9:58

Deschamps: Dómararnir voru sofandi

Didier Deschamps var ekki sáttur.
Didier Deschamps var ekki sáttur. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Didier Deschamps, landsliðsþjálfari Frakklands í fótbolta, var allt annað en sáttur við markið sem Guðlaugur Victor Pálsson skoraði í leik Íslands og Frakklands í undankeppni HM á Laugardalsvelli í gær.

Guðlaugur Victor kom Íslandi yfir á 39. mínútu og var Deschamps ósáttur við að íslenski varnarmaðurinn hefði ekki verið dæmdur brotlegur.

„Þetta var augljóst brot á Manu Kone í fyrsta markinu. Ég ætla samt ekki að fara að væla, en dómararnir voru sofandi. Þeir sáu þetta ekki.

Ég ætla samt ekki að kenna dómaranum um en það voru lítil atriði líka. Kannski hafði umhverfið áhrif á hans frammistöðu,“ sagði Deschamps við TF1.

Guðlaugur Victor og Ísak Bergmann Jóhannesson fagna markinu.
Guðlaugur Victor og Ísak Bergmann Jóhannesson fagna markinu. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Ein bestu úrslitin í sögu Íslands
Frétt af mbl.is

Ein bestu úrslitin í sögu Íslands
Frækið jafntefli Íslands gegn Frakklandi
Frétt af mbl.is

Frækið jafntefli Íslands gegn Frakklandi
mbl.is
Fleira áhugavert
Segir reglugerð auka áhættu Eldar loga inn í nóttina á Siglufirði Fullyrða ranglega að Íslandsbólan sé sprungin Svarið kom á óvart: Allar bækurnar á ensku
Fleira áhugavert
Frækið jafntefli Íslands gegn Frakklandi Svarið kom á óvart: Allar bækurnar á ensku Trump: Sögulegt upphaf nýrra Mið-Austurlanda Deildi heimili með Ratcliffe án þess að fá rönd við reist