Frakkar ósáttir: 45 mínútur af helvíti 

Ísland og Frakkland skildu jöfn, 2:2, í undankeppni HM karla í fótbolta á Laugardalsvelli í gær.
Franskir miðlar voru margir hverjir allt annað en sáttir við frammistöðu franska liðsins og úrslitin en staðan í hálfleik var 1:0, Íslandi í vil.
Blaðamaður Foot365 skrifaði að fyrri hálfleikurinn hefði verið 45 mínútur af helvíti fyrir franska liðið og lítið hafi gengið í sóknarleiknum.
Þá tekur blaðamaður miðilsins fram að svona geti gerst þegar B-lið þjóðarinnar spilar en nokkuð vantaði í franska liðið vegna meiðsla.