Heimir að taka við Fylki?

Heimir Guðjónsson verður kynntur sem þjálfari karlaliðs Fylkis í fótbolta á morgun og tekur hann við af Arnari Grétarssyni.
Þetta herma heimildir Fótbolta.net. Fylkir endaði í áttunda sæti 1. deildarinnar á síðustu leiktíð eftir fall úr Bestu deildinni tímabilið þar á undan.
Heimir hefur þjálfað FH frá árinu 2022 en félagið greindi frá því á dögunum að samningur hans yrði ekki framlengdur.
Heimir þjálfaði FH fyrst frá 2008 til 2017 og eftir tvö ár hjá HB í Færeyjum tók hann við Val árið 2019 og þjálfaði Hlíðarendaliðið til ársins 2022.
Hann gerði FH að meisturum 2008, 2009, 2012, 2015 og 2016 og Val að meisturum árið 2020.