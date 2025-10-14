Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.10.2025 | 15:06

Heimir að taka við Fylki?

Heimir Guðjónsson
Heimir Guðjónsson mbl.is/Ólafur Árdal

Heimir Guðjónsson verður kynntur sem þjálfari karlaliðs Fylkis í fótbolta á morgun og tekur hann við af Arnari Grétarssyni.

Þetta herma heimildir Fótbolta.net. Fylkir endaði í áttunda sæti 1. deildarinnar á síðustu leiktíð eftir fall úr Bestu deildinni tímabilið þar á undan.

Heimir hefur þjálfað FH frá árinu 2022 en félagið greindi frá því á dögunum að samningur hans yrði ekki framlengdur.

Heimir þjálfaði FH fyrst frá 2008 til 2017 og eftir tvö ár hjá HB í Færeyjum tók hann við Val árið 2019 og þjálfaði Hlíðarendaliðið til ársins 2022.

Hann gerði FH að meisturum 2008, 2009, 2012, 2015 og 2016 og Val að meisturum árið 2020.

mbl.is
