Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.10.2025 | 14:30

Með þá blöndu geturðu gert ýmislegt

Thelma Karen Pálmadóttirer nýliði í landsliðshópnum.
Thelma Karen Pálmadóttirer nýliði í landsliðshópnum. mbl.is/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Ég er ánægður með þennan hóp og er bjartsýnn á að við eigum eftir að gera vel,“ sagði Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta, í samtali við mbl.is í dag.

Fimm breytingar frá EM – þrír nýliðar valdir
Frétt af mbl.is

Fimm breytingar frá EM – þrír nýliðar valdir

Landsliðshópurinn fyrir tvo leiki við Norður-Írland í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar var tilkynntur í dag.

Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir, Guðný Árnadóttir og Natasha Anasi eru allar meiddar og þá er Dagný Brynjarsdóttir barnshafandi.

María Catharina Ólafsdóttir Gros, Thelma Karen Pálmadóttir og Vigdís Lilja Kristjánsdóttir eru allar nýliðar og þá koma Arna Eiríksdóttir og Emilía Kiær Ásgeirsdóttir einnig inn í hópinn.

„Auðvitað koma hluti breytinganna til vegna meiðsla og öðru, eins og gengur og gerist. Það eru óvenjumargar sem eru alveg frá. Það er samt jákvætt að fara inn í nýja keppni með eitthvað af nýjum leikmönnum,“ sagði Þorsteinn.

En hvers vegna valdi hann nýliðana þrjá í hópinn?

„Ég er ánægður með það sem ég hef séð frá þeim að undanförnu. Þær hafa verið að standa sig vel og sýnt miklar framfarir. Thelma hefur vaxið vel á þessu ári og verið virkilega flott. Hún hefur hraða og tækni og með þá blöndu geturðu gert ýmislegt,“ sagði Þorsteinn.

mbl.is
Fleira áhugavert
Yfirklór að þrengja gatnamótin Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun á sunnudag Langmesta magn ketamíns sem lagt hefur verið hald á Skjárinn í Mjódd er kominn í lag
Fleira áhugavert
Bruninn á Siglufirði: Erum búnir að ná yfirhöndinni „Sér fyrir endann á slökkvistarfi“ Trump við Kristrúnu: Munum standa við okkar Bruninn á Siglufirði: Hafa ekki farið inn í húsið