Stig sem gefur góða möguleika - þrír fengu tvö M

Arnar Gunnlaugsson getur borið höfuðið hátt ásamt lærisveinum sínum í íslenska karlalandsliðinu í fótbolta eftir októberleikina tvo í undankeppni heimsmeistaramótsins.
Arnar og hans menn fengu ekkert út úr Úkraínuleiknum á föstudag þrátt fyrir góða frammistöðu að mörgu leyti en bættu fyrir það með því að hirða óvænt stig af stjörnum prýddu liði Frakka á Laugardalsvellinum í gærkvöld, 2:2.
Tólfan tók víkingaklappið með íslensku landsliðsmönnunum í leikslok. Rúmlega níu þúsund áhorfendur stóðu og klöppuðu þeim lof í lófa á Laugardalsvellinum í gærkvöld. Það var eins og við værum komin átta til tíu ár aftur í tímann.
