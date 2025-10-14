Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 14.10.2025 | 12:40

Stig sem gefur góða möguleika - þrír fengu tvö M

Guðlaugur Victor Pálsson skoraði og fékk tvö M.
Guðlaugur Victor Pálsson skoraði og fékk tvö M. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Arnar Gunnlaugsson getur borið höfuðið hátt ásamt lærisveinum sínum í íslenska karlalandsliðinu í fótbolta eftir októberleikina tvo í undankeppni heimsmeistaramótsins.

Arnar og hans menn fengu ekkert út úr Úkraínuleiknum á föstudag þrátt fyrir góða frammistöðu að mörgu leyti en bættu fyrir það með því að hirða óvænt stig af stjörnum prýddu liði Frakka á Laugardalsvellinum í gærkvöld, 2:2.

Tólfan tók víkingaklappið með íslensku landsliðsmönnunum í leikslok. Rúmlega níu þúsund áhorfendur stóðu og klöppuðu þeim lof í lófa á Laugardalsvellinum í gærkvöld. Það var eins og við værum komin átta til tíu ár aftur í tímann.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Frækið jafntefli Íslands gegn Frakklandi Eldar loga inn í nóttina á Siglufirði Play-mál í rénun hjá Neytendasamtökunum Þurftu að flytja vegna myglu
Fleira áhugavert
Langmesta magn ketamíns sem lagt hefur verið hald á Eldur í bílakjallara í nýbyggingu í Gufunesi Eldar loga inn í nóttina á Siglufirði „Sér fyrir endann á slökkvistarfi“