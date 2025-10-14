„Þetta er flott stig sem vonandi hjálpar okkur þegar við teljum stigin í lok nóvember,“ sagði Sverrir Ingi Ingason, leikmaður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, eftir 2:2-jafntefli við Frakkland í undankeppni HM á heimavelli í kvöld.
„Fyrri hálfleikurinn var virkilega góður, við vorum góðir á boltanum og náðum að halda þeim frá markinu okkar lengi vel og skoruðum gott mark.
Eftir markið féllum við aðeins neðar og þeir fóru aðeins herja á okkur en við fórum inn í hálfleikinn í góðri stöðu,“ sagði Sverrir í viðtali við mbl.is eftir leikinn en Ísland var 1:0 yfir í hálfleik.
„Síðan er kannski tíu, fimmtán mínútna kafli í seinni hálfleik sem við erum mjög neðarlega á vellinum og þeir ná að ýta okkur niður, það verður erfitt og þeir skora tvö mörk í kjölfarið sem var vissulega vonbrigði, en við sýndum karakter aftur og komum til baka.”
Sverrir talaði um reynsluleysi í íslenska liðinu í síðasta leik þegar liðið missti 3:3-jafntefli niður í 5:3-tap.
„Við fórum vel yfir leikinn á föstudaginn, vissum nákvæmlega hvað við gerðum vitlaust og ætluðum að laga fyrir leikinn í kvöld.
Einbeitingin hjá okkur var meiri þegar við þurftum að verja boxið okkar, sitja aftarlega og þjást. Frakkar eru með þannig leikmenn að þeir geta ýtt þér aftar á völlinn og þú þarft að vera “on it” allan leikinn.
Eftir að við jöfnuðum fannst mér ekki skapast mikil hætta í kringum okkar teig, það var mjög “professional” hvernig við höndluðum það og sýnir að við erum fljótir að læra og erum að taka lítil skref í áttina að vera betra lið í hvert skipti.“
Sverrir er einn reynslumesti leikmaður liðsins og hann og fleiri reyna að miðla reynslunni til yngri leikmanna.
„Við sýndum góða frammistöðu á útivelli gegn Frakklandi sem sagði okkur að við ættum möguleika í dag og við á heimavelli. Það fyrsta sem þú þarft að gera er að trúa að þú eigir möguleika, ef þú trúir að þú eigir ekki möguleika áður en þú labbar inn á völl þá er það erfitt.
Við strákarnir sem höfum verið lengur í kringum þetta erum að reyna að berja í þá trausti af því að þetta eru frábærir fótboltamenn sem eru að spila á háu stigi í góðum deildum og í góðum liðum, við erum að verða betra lið í hvert skipti.
Þetta tekur tíma, á föstudaginn var okkur refsað harðlega fyrir okkar mistök þar sem var mjög sárt.
Ég hef oft spilað fótboltaleiki sem liðið hefur spilað miklu verr en einhvern veginn fundið leið til að vinna en okkur var refsað harðlega. Við sýndum sjálfum okkur að báðar hliðar eru mikilvægar, að verjast og sækjast og allir þurfa að vera “on it” ef við ætlum að vinna þjóðir eins og Úkraínu eða standa í Frökkum eins og í dag og fá stig.”
Arnar Gunnlaugsson lýsti tapleiknum gegn Úkraínu sem „einum besta leik sem Ísland hefur spilað.”
Er áhyggjuefni að hafa tapað 5:3 í leik sem menn eru að lýsa sem „besta leik“ sem þið hafið spilað?
„Besti leikurinn kannski með boltann, við vorum frábærir á boltanum og það voru ekki mörg augnablik í leiknum þar sem við vorum ekki á boltanum en það eru þau augnablik sem telja. Þeir skjóta kannski fimm, sex sinnum á markið og fimm sinnum þurfum við að taka hann úr netinu, þrjú langskot og hvað það er.
Ef þú myndir spila tíu svona leiki þá eru kannski einn, tveir sem þú tapar. Við erum bara að þróa okkar leikmynd og þróa okkar lið.
Pressan okkar á móti Úkraínu var frábær og við vorum frábærir á boltann en þú þarft að spila varnarleikinn líka vel. Þeir eru með gæði fram á við, þurfa lítið svæði og refsuðu okkur harðlega en við lærðum af því í dag, lærðum af okkar mistökum og uppskárum stig.”
Ísland fékk eitt stig í glugganum og er núna í þriðja sæti riðilsins, þremur stigum á eftir Úkraínu.
Er eitthvað stressandi að fara bara með eitt stig úr þessum glugga?
„Vissulega vonbrigði eftir leikinn á föstudaginn, þá hefðum við viljað vera með allavega tvö, ef ekki fjögur stig, en þetta er bara okkar raunveruleiki núna, við erum enn þá inni í þessu og það eru tveir leikir þarna í nóvember sem eru virkilega mikilvægir og svo sjáum við stöðuna eftir þá.“