Þorsteinn um soninn: Skamma hann ekki fyrir svona hluti

Jón Dagur Þorsteinsson, landsliðsmaður í fótbolta, tjáði sig á dögunum um sérfræðinga RÚV á meðan Evrópumóti kvenna í sumar stóð yfir.
Fór kantmaðurinn, sem er sonur Þorsteins Halldórssonar landsliðsþjálfara, ófögrum orðum um sérfræðingana.
„Ég er ekkert að skipta mér af því svo lengi sem það er ekki yfir strikið. Ég er ekkert að skamma fyrir svona hluti.
Þetta er eitthvað sem menn skrifa og þetta snýst um að nota samfélagsmiðla rétt og tala af virðingu um allt og alla. Á meðan þetta er ekki eitthvað gróft hef ég ekki áhyggjur,“ sagði Þorsteinn um ummæli sonarins á samfélagsmiðlum.