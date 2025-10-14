„Ég er mjög stoltur af liðinu og öllum í kringum liðið,“ sagði Ísak Bergmann Jóhannesson, leikmaður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, eftir 2:2-jafntefli við Frakkland í undankeppni HM á heimavelli í kvöld.
„Þetta var mjög vel gert hjá liðinu. Varnarlega vorum við mjög „solid og að koma svo til baka þegar þeir komust í 2:1 er mjög flott.
Með boltann vorum við mjög góðir í síðasta leik en gátum gert betur varnarlega. Við vorum góðir með boltann og tókum það inn í þennan leik. Varnarlega vorum við miklu betri í kvöld, gáfum færri færi á okkur og vorum að verjast neðar, við gátum ekki alveg farið í hápressu á móti Frökkunum, en mjög flottur leikur og bara áfram gakk,“ sagði Ísak í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Frakkar eru með stjörnuprýtt landslið þó að það vantaði nokkra lykilleikmenn í kvöld en Ísak er alveg sama hverjum hann er að mæta á vellinum.
„Ég spái í raun ekkert í því. Maður er bara að einbeita sér að sjálfum sér og að reyna að gera sitt hlutverk sem best, auðvitað eru þetta mjög góðir leikmenn eins og Olise og fleiri en ég pæli mjög lítið í því.“
Ísland er í þriðja sæti í D-riðli, þremur stigum á eftir Úkraínu og efstu tvö sætin tryggja sér farmiða á HM.
„Ef við vinnum Aserbaídsjan úti þá er bara úrslitaleikur á móti Úkraínu úti og við ætlum bara að stefna á það að elta þennan úrslitaleik.“