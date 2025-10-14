Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir því norðurírska í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar síðar í mánuðinum. Ísland verður að vinna einvígið til að forðast fall niður í B-deild.
„Þetta verða hörkuleikir. Við erum búin að grandskoða Norður-Íra. Þær eru varnarsinnaðar, grimmar í návígjum og þetta eru leikir þar sem við verðum að vera tilbúin í allt.
Við þurfum að spila okkar bestu leiki til að klára þær,“ sagði Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari við mbl.is í dag.
Þorsteinn verður með nýjan aðstoðamann í fyrsta skipti í einvíginu en Ólafur Helgi Kristjánsson var ráðinn aðstoðarþjálfari landsliðsins á dögunum.
„Ég taldi þetta vera góðan tímapunkt til að skipta og fá nýjar raddir og nýja sýn á þetta. Við þurfum að stíga upp, það er ekki spurning, og við þurfum að gera það strax.
Við viljum halda okkur í þessari A-deild og í framhaldinu á því förum við örugglega í erfiðan riðil. Við höfum engan tíma til að bíða með hluti,“ sagði Þorsteinn.