Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.10.2025 | 14:50

Verðum að vera tilbúin í allt

Þorsteinn Halldórsson
Þorsteinn Halldórsson AFP
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir því norðurírska í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar síðar í mánuðinum. Ísland verður að vinna einvígið til að forðast fall niður í B-deild.

Fimm breytingar frá EM – þrír nýliðar valdir
Frétt af mbl.is

Fimm breytingar frá EM – þrír nýliðar valdir

„Þetta verða hörkuleikir. Við erum búin að grandskoða Norður-Íra. Þær eru varnarsinnaðar, grimmar í návígjum og þetta eru leikir þar sem við verðum að vera tilbúin í allt.

Við þurfum að spila okkar bestu leiki til að klára þær,“ sagði Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari við mbl.is í dag.

Þorsteinn verður með nýjan aðstoðamann í fyrsta skipti í einvíginu en Ólafur Helgi Kristjánsson var ráðinn aðstoðarþjálfari landsliðsins á dögunum.

„Ég taldi þetta vera góðan tímapunkt til að skipta og fá nýjar raddir og nýja sýn á þetta. Við þurfum að stíga upp, það er ekki spurning, og við þurfum að gera það strax.

Við viljum halda okkur í þessari A-deild og í framhaldinu á því förum við örugglega í erfiðan riðil. Við höfum engan tíma til að bíða með hluti,“ sagði Þorsteinn.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fallið frá öllum fjárkröfum á hendur Íslandsbanka Ólöglegir skilmálar en sleppa við afleiðingar Fullyrða ranglega að Íslandsbólan sé sprungin Segir dóminn fullnaðarsigur fyrir lánþega
Fleira áhugavert
„Greinilegt að það er styttra í vaxtalækkun“ Bruninn á Siglufirði: Erum búnir að ná yfirhöndinni Virðast hafa Ísland á heilanum Trump við Kristrúnu: Munum standa við okkar