Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 15.10.2025 | 12:00

Blikar ætla sér í 16-liða úrslit

Kristín Dís Árnadóttir á æfingu í Subotica.
Kristín Dís Árnadóttir á æfingu í Subotica. Ljósmynd/Breiðablik

Breiðablik mætir Spartak Subotica frá Serbíu í seinni leik liðanna í Evrópubikar kvenna í fótbolta í Subotica klukkan 15 í dag.

Breiðablik er í góðri stöðu í einvíginu eftir öruggan sigur í fyrri leiknum, 4:0, en sigurliðið í einvíginu fer áfram í 16-liða úrslit.

Agla María Albertsdóttir skoraði tvö mörk í fyrri leiknum og þær Berglind Björg Þorvaldsdóttir og Sunna Rún Sigurðardóttir komust einnig á blað.

Dregið verður í 16-liða úrslitin á föstudag í Nyon í Sviss.

Leikurinn verður í beinni textalýsingu á mbl.is.

mbl.is
