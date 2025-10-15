Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 15.10.2025 | 16:54

Breiðablik örugglega áfram í Evrópu

mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Breiðablik er komið áfram í 16-liða úrslit Evrópubikars kvenna í fótbolta eftir jafntefli gegn serbneska liðinu Spartak Subotica í seinni leik liðanna í Subotica í Serbíu í dag.

Breiðablik vann öruggan sigur í fyrri leiknum, 4:0, og fer því samanlagt 5:1-áfram. Dregið verður í 16-liða úrslitin í Nyon í Sviss á föstudaginn og verða þeir leikir spilaðir í nóvember. 

Blikaliðið var mun betra í fyrri hálfleik og skapaði sér fullt af færum. Til að mynda fékk Andrea Rut Bjarnadóttir dauðafæri snemma leiks en skaut boltanum yfir markið. Berglind Björg Þorvaldsdóttir fékk álíka gott færi í byrjun seinni hálfleiks og skaut í slána og niður. 

Soyi Kim kom hins vegar heimakonum í Spartak yfir á 54. mínútu. Þá fékk hún boltann á miðjunni og lék á Heiðu Ragneyju Viðarsdóttur áður en hún hamraði boltanum í netið af 30 metra færi, 1:0. Katherine Devine markvörður var í boltanum en skotið reyndist of fast. 

Andrea Rut Bjarnadóttir hitar upp.
Andrea Rut Bjarnadóttir hitar upp. Ljósmynd/Breiðablik

Spartak sótti aðeins í sig veðrið eftir það mark og reyndi að bæta við fleiri mörkum en þá stóð Blikavörnin vel. 

Heiða Ragney jafnaði síðan metin á 79. mínútu. Þá tók Agla María Albertsdóttir hornspyrnu inn á teiginn og Suhee Kang markvörður Spartak náði ekki að kýla boltann burt. Hann datt fyrir fætur Heiðu sem skoraði, 1:1. 

Breiðablik fær FH í heimsókn í síðasta leik sínum í Bestu deildinni á tímabilinu næstkomandi laugardag en þá mun liðið taka við Íslandsbikarnum. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Spartak Subotica 1:1 Breiðablik opna loka
90. mín. Hætta við mark Blika en Kristín Dís neglir boltanum burt.
mbl.is
Fleira áhugavert
Hver hola kostar allt að 1,7 milljarða Þyrlan aðstoðaði þreyttan ferðamann Telja ekki þörf á að bregðast við eins og er 50 ár frá útfærslu í 200 mílur
Fleira áhugavert
Telja ekki þörf á að bregðast við eins og er Mikið álag á bráðamóttökunni Var á meira en 130 km hraða þegar hann ók á konuna Þúsund fermetra baðlón opnað í dag