Byrjunarlið Blika í Serbíu klárt

Breiðablik mætir Spartak Subotica frá Serbíu á útivelli í seinni leik liðanna í Subotica í dag klukkan 15.
Sigurliðið í einvíginu fer áfram í 16-liða úrslitin og eru Blikar vægast sagt sigurstranglegri eftir öruggan 4:0-heimasigur í fyrri leiknum.
Nik Chamberlain, þjálfari Breiðabliks, stillir upp sama liði og í fyrri leiknum á Kópavogsvelli.
Mark: Katherine Devine.
Vörn: Karitas Tómasdóttir, Heiðdís Lillýjardóttir, Kristín Dís Árnadóttir, Barbára Sól Gísladóttir.
Miðja: Andrea Rut Bjarnadóttir, Heiða Ragney Viðarsdóttir, Samantha Smith.
Sókn: Birta Georgsdóttir, Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Agla María Albertsdóttir.