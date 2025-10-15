Spartak Subotica – Breiðablik kl. 15, bein lýsing

Jökull Þorkelsson
Breiðablik og serbneska liðið Spartak Subotica mætast í seinni leik sínum í Evrópubikar kvenna í fótbolta í Subotica klukkan 15.
Breiðablik er í góðri stöðu í einvíginu eftir öruggan sigur í fyrri leiknum, 4:0, en sigurliðið í einvíginu fer áfram í 16-liða úrslit.
Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|Spartak Subotica
|0:0
|Breiðablik
|Opna lýsingu Loka
|0. mín. Breiðablik er í góðri stöðu í einvíginu eftir öruggan sigur í fyrri leiknum, 4:0, en sigurliði í einvíginu fer áfram í 16-liða úrslit.
|Augnablik — sæki gögn...