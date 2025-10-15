Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 15.10.2025 | 14:00

Spartak Subotica – Breiðablik kl. 15, bein lýsing

Frá æfingu Breiðabliks á vellinum í Serbíu.
Frá æfingu Breiðabliks á vellinum í Serbíu. Ljósmynd/Breiðablik
mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Breiðablik og serbneska liðið Spartak Subotica mætast í seinni leik sínum í Evrópubikar kvenna í fótbolta í Subotica klukkan 15.

Breiðablik er í góðri stöðu í einvíginu eftir öruggan sigur í fyrri leiknum, 4:0, en sigurliðið í einvíginu fer áfram í 16-liða úrslit.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Spartak Subotica 0:0 Breiðablik opna loka
0. mín. Breiðablik er í góðri stöðu í einvíginu eftir öruggan sigur í fyrri leiknum, 4:0, en sigurliði í einvíginu fer áfram í 16-liða úrslit.
