Viðar yfirgefur KA

Knattspyrnumaðurinn Viðar Örn Kjartansson yfirgefur KA eftir tímabilið, eftir tvö ár á Akureyri.
Hann staðfesti tíðindin við fótbolta.net. Viðar verður samningslaus eftir tímabilið og verður samningur hans ekki framlengdur.
Viðar sneri aftur heim til Íslands á síðasta ári en hann hafði leikið sem atvinnumaður erlendis með hinum ýmsu félögum frá árinu 2014.
Hann skoraði sex mörk í 22 leikjum í Bestu deildinni með KA á síðustu leiktíð en hefur ekki skorað í 15 leikjum á yfirstandandi tímabili. Þá hefur hann mikið verið á bekknum og utan hóps í einhverjum leikjum.