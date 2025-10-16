Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.10.2025 | 17:10

Davíð hefur rætt við Njarðvík

Davíð Smári Lamude fagnar bikarmeistaratitlinum með Vestra fyrir tæpum tveimur …
Davíð Smári Lamude fagnar bikarmeistaratitlinum með Vestra fyrir tæpum tveimur mánuðum. mbl.is/Birta Margrét
Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Knattspyrnuþjálfarinn Davíð Smári Lamude segir það ekki ljóst að svo stöddu hvaða lið hann muni þjálfa næst. Davíð Smári hefur átt í viðræðum við Njarðvík um að taka við karlaliðinu, auk þess að hafa rætt við fleiri félög, en hefur ekki skrifað undir neins staðar.

„Nei, það hafa bara viðræður átt sér stað en það er ekkert í hendi þar. Það er engin undirskrift og ég ætla bara aðeins að leyfa tímanum að líða,“ sagði Davíð Smári í samtali við mbl.is.

Davíð hættur með Vestra
Hann gerði Vestra að bikarmeisturum í fyrsta sinn þann 22. ágúst síðastliðinn en var svo látinn taka pokann sinn í lok september eftir erfitt gengi í Bestu deildinni í kjölfarið.

Njarðvík hafnaði í öðru sæti 1. deildar á nýafstöðnu tímabili og féll svo úr leik gegn Keflavík í undanúrslitum umspils um sæti í Bestu deildinni.

Gríðarlega spennandi verkefni hjá Njarðvík

Gunnar Heiðar Þorvaldsson þjálfaði Njarðvík frá sumrinu 2023 en lét svo af störfum eftir tímabilið í ár.

Gunnar Heiðar hættur með Njarðvík
„En aftur á móti er það gríðarlega spennandi verkefni sem Njarðvíkingar standa fyrir. Þeir eru með alvöru kraft og það er klárlega eitthvað sem ég er að leitast eftir, eitthvað félag sem ætlar sér að gera betur en í fyrra.

Ég er bara opinn þar, eins og ég segi við öll önnur félög. Það hafa nokkur félög heyrt í mér og auðvitað er fókusinn fyrst og fremst á efstu deild. En ég geri mér alveg grein fyrir því að það er ekki mikið laust þar,“ bætti Davíð Smári við í samtali við mbl.is.

