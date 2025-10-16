Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.10.2025 | 19:49

Grindvíkingur tekur við Grindavík

Ray Anthony Jónsson við undirskriftina í kvöld.
Ray Anthony Jónsson við undirskriftina í kvöld. Ljósmynd/Grindavík

Ray Anthony Jónsson hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Grindavíkur í fótbolta.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Ray, sem er 46 ára gamall, skrifaði undir tveggja ára samning við félagið.

Marko Valdimar Stefánsson verður aðstoðarþjálfari Rays sem er uppalinn hjá félaginu og lék með liðinu frá 1997 til ársins 2013 þegar hann gekk til liðs við Keflavíkur áður en hann snéri aftur heim til Grindavíkur og lauk ferlinum þar.

Hann stýrði síðast Reyni úr Sandgerði í 3. deildinni en hann þjálfaði kvennalið Grindavíkur við góðan orðstír frá 2018 til ársins 2020.

mbl.is
Fleira áhugavert
Spurði hvort ráðherra ætli að kæfa fyrirtækið Þorgerður komst við í ræðustól Katrín um Golfstrauminn: „Þurfum að vera viðbúin“ Vonandi enginn íslenskur her á minni lífstíð
Fleira áhugavert
Þorgerður komst við í ræðustól Hörð orðaskipti þegar frumvarpið var samþykkt Eigendur 6.000 bíla á Íslandi ekki sinnt innköllun „Hefði þurft að bregðast við fyrir mörgum árum”