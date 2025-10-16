Grindvíkingur tekur við Grindavík

Ray Anthony Jónsson hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Grindavíkur í fótbolta.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Ray, sem er 46 ára gamall, skrifaði undir tveggja ára samning við félagið.
Marko Valdimar Stefánsson verður aðstoðarþjálfari Rays sem er uppalinn hjá félaginu og lék með liðinu frá 1997 til ársins 2013 þegar hann gekk til liðs við Keflavíkur áður en hann snéri aftur heim til Grindavíkur og lauk ferlinum þar.
Hann stýrði síðast Reyni úr Sandgerði í 3. deildinni en hann þjálfaði kvennalið Grindavíkur við góðan orðstír frá 2018 til ársins 2020.