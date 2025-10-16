Jóhann að taka við Þrótti

Jóhann Kristinn Gunnarsson, sem lét af störfum sem þjálfari kvennaliðs Þórs/KA á dögunum, tekur að öllum líkindum við kvennaliði Þróttar á næstu dögum.
Þetta herma heimildir mbl.is en Vísir greindi fyrst frá. Ólafur Helgi Kristjánsson hættir með Þrótt eftir tímabilið til að einbeita sér að starfi aðstoðarlandsliðsþjálfara kvenna.
Jóhann Kristinn hefur verið þjálfari Þórs/KA undanfarin þrjú tímabil og hafði áður stýrt liðinu í fimm tímabil, frá haustinu 2011 til loka tímabilsins 2016.
Undir hans stjórn hafnaði liðið í sjöunda sæti, efsta sæti neðri hluta Bestu deildarinnar, á nýafstöðnu tímabili.
Þór/KA varð Íslandsmeistari á fyrsta tímabili Jóhanns Kristins við stjórnvölinn sumarið 2012, varð meistari meistaranna árið eftir og komst í bikarúrslit sama ár, 2013.