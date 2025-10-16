Jóhann ráðinn þjálfari Þróttar

Jóhann Kristinn Gunnarsson hefur verið ráðinn þjálfari kvennaliðs Þróttar úr Reykjavík, sem leikur í Bestu deildinni.
Tekur Jóhann Kristinn við starfinu af Ólafi Kristjánssyni að loknu yfirstandandi tímabili, en Ólafur er nýtekinn við sem aðstoðarþjálfari íslenska kvennalandsliðsins.
Jóhann Kristinn lét af störfum sem þjálfari Þórs/KA í gær og hefur nú skrifað undir samning við Þrótt, þó ekki sé tekið fram í tilkynningu félagsins til hve langs tíma hann samdi.
„Ég er mjög ánægður að taka við þessu starfi á þessum tímapunkti. Það er augljóslega verið að vinna frábært starf í Þrótti og kvennaboltinn í stöðugri sókn þar á bæ undanfarin ár.
Frábærir þjálfarar sem hafa fært liðið í fremstu röð og mér er mikill heiður sýndur að ráða mig inn í þetta spennandi umhverfi. Gott lið, góðir leikmenn, öflugt fólk sem vinnur við félagið og frábært umhverfi.
Það verður áskorun að gera allt sem í mínu valdi stendur til að taka næsta skref með þessu spennandi liði. En það verður ánægjuleg áskorun sem ég hlakka til að takast á við,“ sagði Jóhann Kristinn í tilkynningu Þróttar.