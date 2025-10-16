Ólíkt hlutskipti Íslendinganna

Diljá Ýr Zomers og liðsfélagar hennar hjá Brann eru úr leik í Evrópubikar kvenna eftir að hafa gert 1:1 jafntefli við Hammarby í síðari leik liðanna í 2. umferð keppninnar í kvöld.
Hammarby vann fyrri leikinn örugglega og einvígið þar með 5:2. Brann er því úr leik.
Diljá Ýr kom inn á sem varamaður á 78. mínútu fyrir Brennu Lovera, sem skoraði mark Brann og raðaði inn mörkum fyrir Selfoss og ÍBV á sínum tíma.
Fanney Inga Birkisdóttir stóð í marki Häcken þegar liðið heimsótti lið Katowice í Póllandi og vann 3:1.
Häcken vann einvígið 7:1 samanlagt og verður í pottinum þegar dregið verður í 16-liða úrslit í höfuðstöðvum UEFA í Nyon í Sviss á morgun.
Þar verða einnig Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks.