Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.10.2025 | 18:14 | Uppfært 18:39

Ólíkt hlutskipti Íslendinganna

Fanney Inga Birkisdóttir á landsliðsæfingu.
Fanney Inga Birkisdóttir á landsliðsæfingu. Ljósmynd/Jon Forberg

Diljá Ýr Zomers og liðsfélagar hennar hjá Brann eru úr leik í Evrópubikar kvenna eftir að hafa gert 1:1 jafntefli við Hammarby í síðari leik liðanna í 2. umferð keppninnar í kvöld.

Hammarby vann fyrri leikinn örugglega og einvígið þar með 5:2. Brann er því úr leik.

Diljá Ýr kom inn á sem varamaður á 78. mínútu fyrir Brennu Lovera, sem skoraði mark Brann og raðaði inn mörkum fyrir Selfoss og ÍBV á sínum tíma.

Fanney Inga Birkisdóttir stóð í marki Häcken þegar liðið heimsótti lið Katowice í Póllandi og vann 3:1.

Häcken vann einvígið 7:1 samanlagt og verður í pottinum þegar dregið verður í 16-liða úrslit í höfuðstöðvum UEFA í Nyon í Sviss á morgun.

Þar verða einnig Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks.

mbl.is
