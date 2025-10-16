Íslenska karlalandsliðið í fótbolta á ennþá góða möguleika á því að enda í öðru sæti D-riðils undankeppni HM 2026 eftir frammistöðuna í nýliðnum landsleikjaglugga þar sem liðið mætti Úkraínu og Frakklandi á Laugardalsvelli.
Fyrri leiknum gegn Úkraínu lauk með naumum sigri Úkraínu, 5:3, á meðan íslenska liðið krækti í stig gegn Frakklandi eftir jafntefli liðanna í Laugardalnum 2:2.
Ísland er með fjögur stig í þriðja sæti riðilsins, þremur stigum minna en Úkraína sem er í öðru sætinu með sjö stig og sex stigum minna en Frakkland sem er í efsta sætinu með 10 stig. Lokaleikir Íslands í undankeppninni verða gegn Aserbaísjan í Bakú þann 13. nóvember og svo gegn Úkraínu í Wroclaw í Póllandi þann 16. nóvember en Úkraína leikur heimaleiki sína í Póllandi vegna innrásar Rússlands í Úkraínu.
„Auðvitað hefði maður alltaf viljað fá allavega eitt stig úr leiknum gegn Úkraínu en á sama tíma gerði maður kannski ekki ráð fyrir því að fá eitt stig á móti Frakklandi þannig að heildarmyndin af þessum landsleikjaglugga er kannski dálítið skökk,“ sagði landsliðsmaðurinn fyrrverandi Kári Árnason í samtali við Morgunblaðið þegar hann ræddi frammistöðu íslenska liðsins í landsleikjaglugganum.
Íslenska liðinu tókst að jafna metin gegn Úkraínu í tvígang en fjögur mörk Úkraínu komu á lokamínútum fyrri og seinni hálfleiks.
„Það er aldrei gott að fá á sig fimm mörk og það er ekki hægt að segja að eitthvað skrítið hafi átt sér stað í leiknum gegn Úkraínu. Það er búið að tala um að þeir hafi verið heppnir með skotin sín en af hverju fá þeir þessi skot? Var það vegna þess að þeir voru búnir að teygja of mikið á okkur eða var varnarlínan okkar of djúp? Við gerðum virkilega vel í að halda boltanum í þessum leik og sköpuðum okkur mörg góð færi.
Við fengum hins vegar á okkur allt of margar skyndisóknir, sem er oft fylgifiskur þess að vilja halda mikið í boltann. Þetta er nokkuð sem við verðum að laga, það er að segja þegar kemur að þessum skyndisóknum, á sama tíma er ekki hægt að vera bestur í öllu þannig að við þurfum að skerpa á ákveðnum hlutum.“
Eftir tapið gegn Úkraínu færði íslenska liðið sig aftar á völlinn gegn Frökkum, næstbesta landsliði heims samkvæmt styrkleikalista FIFA, og uppskar gott stig.
„Mér fannst við mjög öflugir í leiknum gegn Frakklandi og þetta var mjög heilsteypt frammistaða. Við hefðum meira að segja getað stolið sigrinum undir lokin sem hefði verið magnað afrek. Við sýndum það í þessum leik hversu góðir við getum verið og við eigum ofboðslega góða fótboltamenn í dag. Albert Guðmundsson er orðinn ekkert eðlilega góður í fótbolta og Hákon Arnar Haraldsson líka.
Við nálguðumst þann leik allt öðruvísi en Úkraínuleikinn, og eðlilega auðvitað, enda Frakkar eitt besta landslið heims og mun betra lið en Úkraína. Mér fannst leikmenn liðsins útfæra leikplanið vel og að ætla sér að halda markinu hreinu gegn svona sterkum andstæðingi er mjög óraunhæft að mínu mati og alls ekki á allra færi.“
Einhverjir hafa gagnrýnt upplegg íslenska liðsins fyrir Úkraínuleikinn og kallað eftir því að liðið hefði átt að nálgast leikinn á svipuðum nótum og gegn Frakklandi.
„Mér fannst við nálgast þennan Úkraínuleik á réttan máta. Þetta Úkraínulið er gott lið og Úkraína hefur átt marga mjög góða skotmenn í gegnum tíðina, það er í þeirra DNA, ef svo má segja, að vera góðir að skjóta á markið. Þessi mörk sem þeir skora eru ótrúleg og Arnar nálgaðist þann leik eins og hann vill nálgast flesta leiki: með því að halda í boltann, líka á vallarhelmingi mótherjans. Gallinn er kannski sá að við erum ekki með þessa jarðýtu á miðjunni lengur sem var fyrst og fremst varnarþenkjandi.
Við söknum þess klárlega, leikmaður sem var í svipuðu hlutverki og Aron Einar Gunnarsson var í hér á árum áður. Það munar ofboðslega miklu, þegar þú færð á þig hraðar sóknir, að vera með miðjumann sem aðstoðar varnarmennina. Það munar miklu að vera fimm að verjast, í staðinn fyrir fjórir, því þá er varnarlínan oftast flöt þegar varnarmennirnir eru þeir einu sem eru eftir til að verja markið. Í dag erum við með miðjumenn sem eru ótrúlega góðir á boltann og það er bara þannig að það er mjög erfitt að finna leikmenn sem eru frábærir í báðum þáttum leiksins.“
Aron Einar er líklega einn besti varnartengiliður í sögu landsliðsins en hver gæti fyllt skarðið sem hann skilur eftir sig, á næstu árum?
„Ég hef verið ófeiminn við að segja það að ég er mjög hrifinn af Júlíusi Magnússyni. Hann er með leiðtogahæfileika og lætur sig varnarleikinn varða líka. Ég held hins vegar að sá leikmaður sem muni negla þessa stöðu í framtíðinni sé Gísli Gottskálk Þórðarson. Hann er sexa en kannski ekki þessi týpíska sexa, hann er meira svona Sergio Busquets-týpa. Það eru í raun engin takmörk fyrir því hversu langt hann getur náð. Hann er ofboðslega leikinn með boltann og mjög hávaxinn líka, rúmlega 190 sentímetrar. Hann er að spila með frábæru liði í mjög sterkri deild og hann á bara eftir að vaxa á næstu árum.
Það var mjög góð ákvörðun hjá Arnari að taka hann inn í hópinn og eftir því sem ég kemst næst hefur hann komið mjög vel inn í þetta og staðið sig vel á æfingum. Hann er ennþá kornungur og það vantar kannski smá kjöt á beinin en það mun koma með tíð og tíma. Hann hefur allt til bruns að bera til að spila þessa sexu-stöðu fyrir Arnar að mínu mati. Hann er góður varnarmaður en hann er líka góður sóknarlega. Hann er leikmaður sem lætur boltann ganga mjög vel og ég er sannfærður um að hann á eftir að verða frábær fyrir okkur í framtíðinni.“
Hvernig leggjast lokaleikir undankeppninnar í Kára?
„Þeir leggjast bara mjög vel í mig. Við þurfum að byrja á því að ná í úrslit gegn Aserbaísjan og það er bara gamla góða klisjan: einn leikur í einu. Ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá held ég að Úkraína muni ekki gera mikið gegn Frakklandi og ég held að Frakkar vinni þann leik, klári dæmið og tryggi sér sæti á HM á sínum heimavelli. Ef við vinnum Aserbaísjan og Úkraína tapar í París erum við á leið í hreinan úrslitaleik gegn Úkraínu um annað sæti riðilsins og sæti í umspilinu. Ef allt gengur upp mun jafntefli duga okkur gegn Úkraínu þar sem markatalan gildir í keppnum á vegum FIFA og þar erum við með yfirhöndina gegn Úkraínu.
Það verður mjög áhugavert að sjá hvernig Arnar mun nálgast Úkraínuleikinn ef þetta spilast eins og við viljum að þetta spilist. Stærsta spurningin er sú hvort við munum keyra á þá á þeirra eigin heimavelli eða sitja aðeins aftar á vellinum líkt og við gerðum gegn Frakklandi. Arnar er ofboðslega fær þegar kemur að því að stilla upp leikjum og ég hef litlar áhyggjur af honum. Hann finnur út úr þessu eins og hann gerir alltaf en spurningin er hvort við þurfum að finna þennan gullna milliveg sem gæti skilað liðinu á stórmót.“
Er Kári ánægður með þá vegferð sem íslenska liðið er á undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar?
„Já ég er það og það er mikil stígandi í þessu hjá okkur. Við áttum tvær mjög góðar frammistöður gegn Frakklandi og svo pökkuðum við Aserbaísjan saman þar sem við litum út eins og körfuboltalið Harlem Globetrotters. Það er erfitt að meta frammistöðuna gegn Úkraínu þar sem við skorum auðvitað þrjú mörk en af þessum fjórum leikjum í undankeppninni til þessa þá var það klárlega minnst heilsteypta frammistaðan.
Án þess að rýna of mikið eða gagnrýna þá er ekki hægt að horfa fram hjá því að við fáum á okkur fimm mörk í þeim leik, sem er ekki nógu gott. Við erum búnir að skora flest mörk allra í riðlinum og halda hreinu í einum leik en að fá á sig níu mörk í þremur leikjum er kannski ekki tölfræði sem þú vilt stæra þig af. Ég hef komið inn á það áður að við þurfum að finna hinn gullna meðalveg í þessu. Arnar þarf að fínstilla nokkra hluti en við erum klárlega á réttri leið.
Árið 2014, þegar við vorum lið í mótun, fengum við líka mikið af mörkum á okkur en svo náðum við að stilla saman strengina og ári seinna fengum við varla á okkur mark. Þegar allt kemur til alls munum við alltaf skora mörk – við erum bara með það góða sóknarmenn – og það mikilvægasta fyrir okkur núna er að fækka þessum mörkum sem við fáum á okkur og þá erum við á grænni grein,“ bætti Kári Árnason við í samtali við Morgunblaðið.