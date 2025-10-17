Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.10.2025 | 8:21

Einn sá efnilegasti áfram á Akureyri

Einar Freyr Halldórsson.
Einar Freyr Halldórsson. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Einar Freyr Halldórsson hefur framlengt samning sinn við uppeldisfélag sitt Þór á Akureyri.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Einar, sem er einungis 17 ára gamall, skrifaði undir samning sem gildir út keppnistímabilið 2028.

Einar lék alls 16 leiki með Þórsurum í 1. deildinni í sumar og skoraði í þeim tvö mörk en hann var í stóru hlutverki hjá liðinu sem tryggði sér efsta sæti deildarinnar og um leið sæti í Bestu deildinni að ári.

Hann á að baki 20 leiki fyrir yngri landsliðs Íslands en hann fór á reynslu hjá Íslendingaliði Brann í Noregi á dögunum.

