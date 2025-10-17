Sá leikjahæsti kveður: „Sá fyrir mér að enda ferilinn með Val“

Knattspyrnumaðurinn Sigurður Egill Lárusson hefur tilkynnt að hann sé á förum frá Val, sem hann hefur leikið með undanfarin 13 ár en hann varð í ár leikjahæsti leikmaður félagsins frá upphafi í efstu deild.
Í færslu sem Sigurður Egill setti inn á stuðningsmannahóp Vals á Facebook skrifaði hann meðal annars:
„Eftir 13 ógleymanleg ár í Val er nú komið að lokum hjá mér hjá félaginu. Ég sá fyrir mér að enda ferilinn með Val en því miður stjórna ég því ekki. Þetta hefur verið frábær tími, fullt af sigrum, titlum, lærdómi og ómetanlegum minningum.“
Sigurður Egill er 33 ára vinstri bakvörður og kantmaður sem ólst upp hjá Víkingi og hóf þar meistaraflokksferilinn en skipti til Vals um mitt tímabil 2013.
Með Val varð hann Íslandsmeistari í þrígang og tvívegis bikarmeistari. Hann hefur leikið 259 leiki fyrir félagið í efstu deild og sló fyrr á árinu leikjamet Hauks Páls Sigurðssonar fyrir félagið í deildinni.