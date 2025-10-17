Þrjár farnar frá Akureyri

Knattspyrnulið Þórs/KA hefur tilkynnt að þrír leikmenn sem léku með liðinu í sumar séu horfnir á braut.
Um er að ræða bandaríska markvörðinn Jessicu Berlin og bandaríska miðjumanninn Ellie Rose Moreno, sem halda til síns heima í Bandaríkjunum.
Þriðji leikmaðurinn er Henríetta Ágústsdóttir, sem snýr aftur til Stjörnunnar.
Lék Henríetta að láni hjá Þór/KA frá Garðabæjarfélaginu. Allar þrjár voru í stórum hlutverkum hjá Akureyrarliðinu á nýafstöðnu tímabili, þar sem Þór/KA hafnaði í sjöunda sæti.
Ellie, Henríetta og Jessica fá okkar bestu þakkir og óskir um gott gengi í nýjum verkefnum, sagði meðal annars í tilkynningu Þórs/KA.