Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.10.2025 | 17:05

Þrjár farnar frá Akureyri

Henríetta Ágústsdóttir í leik með Þór/KA í sumar.
Henríetta Ágústsdóttir í leik með Þór/KA í sumar. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Knattspyrnulið Þórs/KA hefur tilkynnt að þrír leikmenn sem léku með liðinu í sumar séu horfnir á braut.

Um er að ræða bandaríska markvörðinn Jessicu Berlin og bandaríska miðjumanninn Ellie Rose Moreno, sem halda til síns heima í Bandaríkjunum.

Þriðji leikmaðurinn er Henríetta Ágústsdóttir, sem snýr aftur til Stjörnunnar.

Lék Henríetta að láni hjá Þór/KA frá Garðabæjarfélaginu. Allar þrjár voru í stórum hlutverkum hjá Akureyrarliðinu á nýafstöðnu tímabili, þar sem Þór/KA hafnaði í sjöunda sæti.

Ellie, Henríetta og Jessica fá okkar bestu þakkir og óskir um gott gengi í nýjum verkefnum, sagði meðal annars í tilkynningu Þórs/KA.

mbl.is
