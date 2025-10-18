Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 18.10.2025 | 16:13

Birta best í deildinni og Thelma efnilegust

Leikmenn Breiðabliks fagna Birtu Georgsdóttur (28) eftir að hún var …
Leikmenn Breiðabliks fagna Birtu Georgsdóttur (28) eftir að hún var valin besti leikmaðurinn. mbl.is/Ólafur Árdal

Birta Georgsdóttir framherji Breiðabliks var í dag útnefnd besti leikmaður Bestu deildar kvenna í fótbolta árið 2025 og Thelma Karen Pálmadóttir úr FH var valin besti ungi leikmaðurinn.

Þær tóku báðar við viðurkenningum sínum eftir leik Breiðabliks og FH á Kópavogsvellinum í dag en það eru leikmenn deildarinnar sem kjósa besta og efnilegasta leikmanninn.

Agla María Albertsdóttir úr Breiðabliki var heiðruð fyrir að eiga flestar stoðsendingar í deildinni og Berglind Björg Þorvaldsdóttir úr Breiðabliki fékk gullskóinn sem markahæsti leikmaður deildarinnar.

Berglind Björg Þorvaldsdóttir með gullskóinn og son sinn eftir leikinn …
Berglind Björg Þorvaldsdóttir með gullskóinn og son sinn eftir leikinn í dag. mbl.is/Ólafur Árdal

Á Þróttarvelli voru líka afhent verðlaun eftir leik Þróttar og Vals því Mollee Swift úr Þrótti fékk þar viðurkenningu sem besti markvörður deildarinnar.

Agla María Albertsdóttir með viðurkenningu sem stoðsendingahæst í deildinni.
Agla María Albertsdóttir með viðurkenningu sem stoðsendingahæst í deildinni. mbl.is/Ólafur Árdal
