Birta best í deildinni og Thelma efnilegust

Birta Georgsdóttir framherji Breiðabliks var í dag útnefnd besti leikmaður Bestu deildar kvenna í fótbolta árið 2025 og Thelma Karen Pálmadóttir úr FH var valin besti ungi leikmaðurinn.
Þær tóku báðar við viðurkenningum sínum eftir leik Breiðabliks og FH á Kópavogsvellinum í dag en það eru leikmenn deildarinnar sem kjósa besta og efnilegasta leikmanninn.
Agla María Albertsdóttir úr Breiðabliki var heiðruð fyrir að eiga flestar stoðsendingar í deildinni og Berglind Björg Þorvaldsdóttir úr Breiðabliki fékk gullskóinn sem markahæsti leikmaður deildarinnar.
Á Þróttarvelli voru líka afhent verðlaun eftir leik Þróttar og Vals því Mollee Swift úr Þrótti fékk þar viðurkenningu sem besti markvörður deildarinnar.