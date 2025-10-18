Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 18.10.2025 | 20:03

Breiðablik - Víkingur R., staðan er 1:0

Gylfi Þór Sigurðsson og Höskuldur Gunnlaugsson eigast við.
Gylfi Þór Sigurðsson og Höskuldur Gunnlaugsson eigast við. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Breiðablik og Víkingur úr Reykjavík mætast í 26. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Kópavogsvelli klukkan 19.15.

Víkingur hefur þegar tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn og er liðið með 51 stig. Breiðablik er í fjórða sæti með 39 stig.

Mbl.is er á Kópavogsvelli og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Breiðablik 3:2 FH opna
90. mín. Leik lokið Breiðablik vinnur í síðustu umferð mótsins og lyfta í kjölfarið Íslandsmeistarabikarnum annað árið í röð. FH endar í 2. sætinu og fá silfurverðlaun. Til hamingju Blikar og FH-ingar með árangur sumarsins.
Þróttur R. 1:0 Valur opna
90. mín. Leik lokið Ekkert varð úr horninu og þar með lýkur tímabilum þessara liða.
Víkingur R. 1:1 Stjarnan opna
90. mín. Leik lokið 1:1. Þar með er Besta deild kvenna lokið. Sanngjörn úrslit miðað við gang leiksins. Nú er ljóst að Stjarnan hafnar í 4. sæti og Víkingur þarf að sætta sig við fimmta sæti.

Leiklýsing

Breiðablik 1:0 Víkingur R. opna loka
45. mín. Það verða að minnsta kosti fjórar mínútur í uppbótartíma í fyrri hálfleik.
