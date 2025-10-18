„Ég var í sjokki“

Birta Georgsdóttir var valinn besti leikmaður Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í dag og sagðist ekki hafa trúað því að hún hafi verið valin.
„Ég var bara í sjokki á kantinum. Ég eiginlega trúði ekki að ég hefði verið valin. En þetta er auðvitað ótrúlega mikill heiður. Ég er búinn hart í vetur og sumar og það er gaman að uppskera svona.”
Hvernig er tilfinningin að vinna deildina annað árið í röð?
„Þetta er geggjuð tilfinning. Frekar ólík tímabili þar sem við spiluðum í úrslitaleik í fyrra sem var alveg sturlaður. En þetta tímabil vorum við bara yfirburða bestar allt tímabilið og við áttum svo sannarlega skilið að vinna þetta, eins og við gerðum það.”
Kom það ykkur á óvart hvað þið voruð yfirburða bestar?
„Já og nei. Þetta var bara miklu jafnari deild í ár en um leið og við byrjuðum að stinga af þá héldum við bara áfram og litum aldrei til baka.
Hvaða skilaboð hefurðu fyrir ungar knattspyrnukonur sem líta upp til ykkar?
„Halda áfram að mæta á æfingar og hafa alltaf trú á sjálfri sér og aldrei hætta,” sagði Birta Georgsdóttir í samtali við mbl.is.