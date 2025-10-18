„Það er frábært að enda þetta með sigri,“ sagði Ólafur Helgi Kristjánsson fráfarandi þjálfari kvennaliðs Þróttar í samtali við mbl.is eftir sigur á Val, 1:0, á heimavelli í lokaumferð Bestu deildarinnar í fótbolta.
Ólafur var ráðinn aðstoðarþjálfari kvennalandsliðsins og var að stýra Þrótti í síðasta skipti í dag eftir tveggja ára starf.
„Það var margt í þessum leik sem ég er sáttur við. Við þorðum að halda boltanum á köflum, vörðumst vel og unnum 1:0. Þetta var seigla. Það er gott að enda þetta á sigri, enda í þriðja sæti og fá 48 stig.
Við hefðum auðvitað viljað vera ofar en ég vildi skila þessu liði af mér. Þetta er flottur hópur og frábært þjálfarateymi. Guðrún hefur fengið allt of lítið credit og það sama má segja um Gísla sem er með mér. Þróttur er í fínum málum með þetta fólk,“ sagði Ólafur.
Hann skilur sáttur við liðið, sem hefur tekið framförum undir hans stjórn.
„Maður kemur inn sem þjálfari og reynir sitt besta. Það er ofboðslega gott að vera hérna. Þegar síðasta flautið kom fattaði maður að þetta var síðasta flautið. Maður áttar sig hægt og rólega á þessu og svo er það bara næsta verkefni.“
Fyrsta verkefni Ólafs með kvennalandsliðið eru umspilsleikir við Norður-Írland þar sem sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar er undir.
„Ég fer út á mánudaginn með landsliðinu og svo er leikur á föstudaginn. Ég er mjög spenntur fyrir því. Það verður gaman að leggja einhver lóð á vogarskálarnar þar,“ sagði Ólafur.