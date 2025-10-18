Lillý Rut Hlynsdóttir, varnarmaður Vals í fótbolta, ræddi við mbl.is eftir tap gegn Þrótti, 1:0, í lokaumferð Bestu deildarinnar. Valur endaði í sjötta sæti deildarinnar, sem er versti árangur liðsins í mjög langan tíma. Erfiðu tímabili var loks lokið þegar mbl.is tók púlsinn á Lillý.
„Þetta er búið að vera erfitt hjá okkur og alls ekki nógu gott. Við hvílum okkur núna, lærum af þessu og gerum betur á næsta ári.
Það er langt síðan Valur var svona neðarlega en ég er samt alltaf stolt af stelpunum og þetta er flottur hópur. Við vitum hvað við getum og það er áfram gakk á næsta ári,“ sagði hún.
En hvað fannst henni um leikinn í dag?
„Fyrri hálfleikur var lokaður og bæði lið voru að halda. Þetta opnaðist aðeins í seinni en annars var þetta jafn leikur. Við fengum líka okkar færi til að klára þetta. Það var vont að fá á sig mark úr föstu leikatriði, við höfum fengið of mörg þannig á okkur.“
Lillý hefur upplifað mjög góða tíma með Valsliðinu og hún átti erfitt með að gera sér grein fyrir því hvers vegna ekki gekk betur á nýloknu tímabili.
„Þetta small ekki saman eins og þetta hefur gert undanfarin ár. Maður kann betur að meta góðu tímana eftir svona.
Núna ætla ég ekki að hugsa um fótbolta í smá. Ég skrifaði undir samning í sumar og verð áfram hjá Val,“ sagði Lillý.