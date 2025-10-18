Karl Friðleifur Gunnarsson og liðsfélagar hans í Víkingi sigruðu Breiðablik, 2:1, í Bestu deildinni í fótbolta á Kópavogsvelli í kvöld. Breiðablik komst í 1:0 en Víkingar svöruðu með tveimur mörkum.
„Það er aldrei gott að lenda undir á Kópavogsvelli og við þurftum að kafa djúpt, við töluðum um það í hálfleik. Við sögðum áfram gakk og ætluðum að klára þetta.
Þeir eru gríðarlega sterkir á heimavelli og það er fáránlega vel gert að gera þetta svona. Við megum vera stoltir af sjálfum okkur,“ sagði bakvörðurinn við mbl.is eftir leik.
Víkingur tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn á dögunum og gátu leikmenn farið áhyggjulausir inn í landsleikjahléið.
„Þetta hefur verið gaman og mikil gleði. Það er hamingja í hamingjunni og við erum að elska þetta. Við ætlum að njóta í botn, klára síðasta leikinn og blása til veislu eftir hann,“ sagði hann kátur.
Óskar Borgþórsson og Tarik Ibrahimagic skoruðu mörk Víkings og þau voru bæði afar falleg.
„Óskar er svakalegur. Hann skoraði svipað á Víkingsvelli um daginn. Hann er ekkert eðlilega góður í fótbolta og þvílíkur fengur. Hann er geggjaður gæi.
Þetta var sleggja hjá Tarik og geggjað mark. Það var mjög gott fyrir hann að skora þetta mark. Hann hefur mikið þurft að vera á bekknum og það sýnir gæðin í hópnum. Menn koma inn og sýna hvað í þeim býr,“ sagði Óskar um liðsfélaga sína.
Víkingur fær Íslandsmeistaraskjöldinn í hendurnar eftir heimaleik sinn við Val á sunnudag eftir viku. Kitlar Karli ekki í puttana að fá skjöldinn í hendurnar?
„Heldur betur! Þetta er þungt kvikyndi og ég get ekki beðið eftir að lyfta því,“ sagði Karl Friðleifur.