Viktor Karl Einarsson leikmaður Breiðabliks var svekktur er hann ræddi við mbl.is enda nýbúinn að tapa fyrir Víkingi, 2:1, í næstsíðustu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. Viktor kom Blikum yfir en Víkingarnir svöruðu með tveimur mörkum.
„Við byrjuðum vel og vorum aggresívir. Við skoruðum mark en svo fáum við á okkur klaufalegt mark upp úr horni sem var óþarfi. Annað markið þeirra var flott en það var erfitt fyrir okkur að lenda undir.
Við hefðum átt að fara betur með stöðurnar sem við fengum. Við komumst í fullt af góðum stöðum en nýttum þær ekki nógu vel,“ sagði Viktor við mbl.is.
Ef Stjarnan vinnur útisigur á Fram á mánudagskvöld getur Breiðablik ekki lengur náð í Evrópusæti.
„Þetta var í okkar höndum en núna þurfum við að treysta á aðra. Nú vonum við það besta og mætum í síðasta leikinn með kassann úti,“ sagði hann.
Gengi Breiðabliks undanfarna mánuði hefur verið langt undir væntingum en liðið mætir KuPS frá Finnlandi í Sambandsdeildinni næstkomandi fimmtudag.
„Andinn er góður en auðvitað er þetta ekki stigasöfnunin sem við viljum. Það er alltaf erfitt að ná ekki að sækja sigrana. Við mætum í Evrópuleikinn á fimmtudaginn. Það er mjög gott að hafa þá leiki,“ sagði Viktor.